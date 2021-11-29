В Турции мощный ураган убивает людей и разрушает здания (ВИДЕО)

На Турцию обрушился мощный ураган. Об этом пишет издание Корреспондент.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, в турецком городе Стамбул разбушевался мощный ураган. Его сильный порывистый ветер привел к смерти нескольких граждан.

Ветер разрушил крышу одного из зданий в городе. Под завалами оказались несколько граждан. В результате происшествия двое людей погибли на месте от полученных травм и еще девятеро граждан получили ранения различной степени тяжести. Потерпевшие были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Кроме того, в Стамбуле из-за штормового ветра рухнула башня с часами.

Неподалеку от города Бурса ветер обрушил дерево на проезжающий автобус. Два пассажира получили травмы.

Фото: ntv.com.tr

В районе Бешикташ дерево раздавило припаркованный автомобиль.

В Сети появляются фото и видео с места событий.

в Великобритании десятки людей на три дня оказались заблокированными в пабе.

Снегопад во время шторма "Арвен" засыпал здание паба, которое находится на высоте 528 метров над уровнем моря. Сугробы достигали метровой высоты. Дороги оказались заблокированы.

На протяжении трех дней сотрудники паба развлекали посетителей разнообразными мероприятиями.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что

Также портал "Комментарии" писал о том, что масштабные наводнения в Индии уносят жизни людей. Местным жителям приходится покидать свои дома. Наводнения образовались в результате длительных проливных дождей. В одном из индийских штатов за месяц выпало около тысячи миллиметров осадков.



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