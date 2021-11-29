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В Турции мощный ураган убивает людей и разрушает здания (ВИДЕО)

Сильный порывистый ветер в Стамбуле привел к смерти нескольких граждан

сегодня, 16:45
Автор:

Денис Подставной
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На Турцию обрушился мощный ураган. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Турции мощный ураган убивает людей и разрушает здания (ВИДЕО)

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, в турецком городе Стамбул разбушевался мощный ураган. Его сильный порывистый ветер привел к смерти нескольких граждан. 

Ветер разрушил крышу одного из зданий в городе. Под завалами оказались несколько граждан. В результате происшествия двое людей погибли на месте от полученных травм и еще девятеро граждан получили ранения различной степени тяжести. Потерпевшие были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Кроме того, в Стамбуле из-за штормового ветра рухнула башня с часами. 

Неподалеку от города Бурса ветер обрушил дерево на проезжающий автобус. Два пассажира получили травмы.

В Турции мощный ураган убивает людей и разрушает здания (ВИДЕО) - фото 2

Фото: ntv.com.tr

В районе Бешикташ дерево раздавило припаркованный автомобиль. 

В Сети появляются фото и видео с места событий. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Великобритании десятки людей на три дня оказались заблокированными в пабе. Снегопад во время шторма "Арвен" засыпал здание паба, которое находится на высоте 528 метров над уровнем моря. Сугробы достигали метровой высоты. Дороги оказались заблокированы. На протяжении трех дней сотрудники паба развлекали посетителей разнообразными мероприятиями.

Также портал "Комментарии" писал о том, что масштабные наводнения в Индии уносят жизни людей. Местным жителям приходится покидать свои дома. Наводнения образовались в результате длительных проливных дождей. В одном из индийских штатов за месяц выпало около тысячи миллиметров осадков. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4421904-poiavylys-kadry-smertonosnoho-urahana-v-stambule
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