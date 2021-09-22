logo
Русский Українська

BTC/USD

42293.79

ETH/USD

2939.85

LTC/USD

154.74

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия В Индии разбился военный вертолет: выживших нет (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Индии разбился военный вертолет: выживших нет (ФОТО)

Во время авиакатастрофы место крушения было окутано густым туманом

сегодня, 15:03
Автор:

Денис Подставной

В Индии потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщает издание Xinhua.

В Индии разбился военный вертолет: выживших нет (ФОТО)

В Индии разбился военный вертолет. Фото: INDIA TV.

Как стало известно, инцидент произошел в контролируемой Индией части Кашмира. Сообщается, что на борту вертолета Cheetah находилось двое членов экипажа. 

Обломки летательного аппарата были найдены в округе Удхампур. Получившие серьезные ранения пилоты были доставлены в медицинское учреждение. 

От полученных травм они скончались в стенах больницы. Согласно данным правоохранительных органов, во время авиакатастрофы место крушения было окутано густым туманом. На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. 

Представитель вооруженных сил Индии выразил соболезнования семьям погибших. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России военный самолет пропал с радаров. Воздушное судно с шестью членами экипажа на борту последний раз видели неподалёку от города Хабаровск. Самолет выполнял технический полет и внезапно перестал выходить на связь. На поиски летательного аппарата был направлен вертолёт, однако из-за плохой видимости найти его не удалось. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что самолет британской авиакомпании British Аirways совершил вынужденную посадку в аэропорту столицы Узбекистана. Борт следовал из Исламабада в Лондон. В салоне летательного аппарата одной из пассажирок стало плохо. Пилоты приняли решение о вынужденной посадке, однако в это время женщина скончалась. На данный момент самолет находится на запасной стоянке, а люди были размещены в зале транзитных пассажиров. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://russian.news.cn/2021-09/22/c_1310201140.htm
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ