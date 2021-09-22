В Индии разбился военный вертолет: выживших нет (ФОТО)

В Индии потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщает издание Xinhua.

В Индии разбился военный вертолет. Фото: INDIA TV.

Как стало известно, инцидент произошел в контролируемой Индией части Кашмира. Сообщается, что на борту вертолета Cheetah находилось двое членов экипажа.

Обломки летательного аппарата были найдены в округе Удхампур. Получившие серьезные ранения пилоты были доставлены в медицинское учреждение.

От полученных травм они скончались в стенах больницы. Согласно данным правоохранительных органов, во время авиакатастрофы место крушения было окутано густым туманом. На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Представитель вооруженных сил Индии выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России военный самолет пропал с радаров. Воздушное судно с шестью членами экипажа на борту последний раз видели неподалёку от города Хабаровск. Самолет выполнял технический полет и внезапно перестал выходить на связь. На поиски летательного аппарата был направлен вертолёт, однако из-за плохой видимости найти его не удалось. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что самолет британской авиакомпании British Аirways совершил вынужденную посадку в аэропорту столицы Узбекистана. Борт следовал из Исламабада в Лондон. В салоне летательного аппарата одной из пассажирок стало плохо. Пилоты приняли решение о вынужденной посадке, однако в это время женщина скончалась. На данный момент самолет находится на запасной стоянке, а люди были размещены в зале транзитных пассажиров. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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