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Главная Новости Мир Россия В России военный самолет пропал с радаров: продолжаются поиски
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В России военный самолет пропал с радаров: продолжаются поиски

Борт выполнял технический полет

сегодня, 14:01
Автор:

Денис Подставной

В России пропал военный самолет. Об этом сообщает издание "Обозреватель". 

В России военный самолет пропал с радаров: продолжаются поиски

АН-26. Фото: YURI SMITYUK/TASS

Как стало известно сегодня, 22 сентября, с радаров пропал военный самолет АН-26, на борту которого находилось шесть членов экипажа. Сообщается, что последний раз он был замечен недалеко от аэропорта Хабаровска. 

После этого борт внезапно перестал выходить на связь. В МЧС рассказали, что летательный аппарат выполнял технический полет. Во время него планировалась проверка системы связи на борту.

На поиски пропавшего самолета отправили вертолёт. Однако тот не смог его найти из-за плохой видимости. В Хабаровске шел дождь с сильным ветром. Было принято решение об отправке наземных групп. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что самолет британской авиакомпании совершил вынужденную посадку. Борт летел из Пакистана в Великобританию. Во время полёта одной из пассажирок стало плохо. Пилоты приняли решение о вынужденной посадке и приземлились в столице Узбекистана. В это время пассажирка скончалась. Людей разместили в зале для транзитных пассажиров. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в России пассажирский самолет совершил жесткое приземление. На борту летательного аппарата находилось 14 пассажиров и двое членов  экипажа. Возможной причиной инцидента мог стать отказ одного из двигателей. В результате происшествия погибло четверо человек. На место событий прибыли сотрудники спасательной службы. Они освобождали людей, которых зажало в салоне. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/russia/v-rossii-propal-s-radarov-voennyij-samolet-pervyie-podrobnosti.htm
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