Спецслужбы Индии разоблачили сеть "торговцев людьми", отправлявших граждан страны воевать в Украину на стороне российской армии.

Граждан Индии вербовали на войну за РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает издание AFP, вербовщики были найдены благодаря полицейским рейдам по туристическим агентствам.

Отмечается, что следователи Центрального бюро расследований Индии задержали нескольких подозреваемых.

Издание пишет, что среди подозреваемых есть агент по трудоустройству Файсал Хан, рекламировавший вакансии в российской армии на своем социальном медиа-канале Baba Vlogs. Хан рассказывал индийским спецслужбам, что действительно помог организовать поездку 16 граждан Индии в Россию в конце прошлого года, однако якобы планировалось, что они будут работать на должностях в тылу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в тылу накапливает огромные резервы. Ее стратегический план — усилить наступательные действия, чтобы разгромить вооруженные силы Украины в ближайшие год-полтора. По словам военного эксперта Валерия Ширяева, соответствующую информацию он получил от двух действующих российских военачальников, отвечающих за участки фронтов в Украине. Он отметил, что российская армия рассчитывает через год-полтора дойти до левого берега Днепра.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что снижение заинтересованности со стороны США в военном присутствии в Европе откроет новые возможности для Франции — она может стать центром формирования ядерной безопасности на европейском континенте, считает политолог Игорь Чаленко. Франция также может инициировать создание европейской армии на фоне растущей угрозы со стороны России, а ядерное оружие может стать инструментом, который поможет Парижу внедрять идею такой армии.

