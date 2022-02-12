В Индии разъяренные обезьяны напали на 5-летнюю девочку: ребёнок погиб

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Денис Подставной
В Индии обезьяны напали на ребёнка. Об этом пишет издание ТСН.
Обезьяны напали на маленькую девочку. Иллюстрация из открытых источников
Как стало известно, инцидент произошел в индийском штате Уттар-Прадеш, который находится на севере страны. В населённом пункте, который находится неподалёку от города Барели дети играли у реки. В какой-то момент на них напала стая обезьян.
Животные напали на 5-летнюю девочку и серьезно покусали её. Крики детей услышали взрослые и незамедлительно поспешили на помощь. Им удалось отбить малышей у разъяренных зверей.
Пострадавшего ребёнка доставили в медицинское учреждение. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь девочки. Она потеряла много крови.
Сообщается, что после случившегося местные жители обратились в правоохранительные органы, чтобы обезьян отловили.
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