В Индии разъяренные обезьяны напали на 5-летнюю девочку: ребёнок погиб

В Индии обезьяны напали на ребёнка. Об этом пишет издание ТСН.

Обезьяны напали на маленькую девочку. Иллюстрация из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в индийском штате Уттар-Прадеш, который находится на севере страны. В населённом пункте, который находится неподалёку от города Барели дети играли у реки. В какой-то момент на них напала стая обезьян.

Животные напали на 5-летнюю девочку и серьезно покусали её. Крики детей услышали взрослые и незамедлительно поспешили на помощь. Им удалось отбить малышей у разъяренных зверей.

Пострадавшего ребёнка доставили в медицинское учреждение. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь девочки. Она потеряла много крови.

Сообщается, что после случившегося местные жители обратились в правоохранительные органы, чтобы обезьян отловили.

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