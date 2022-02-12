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Главная Новости Мир Азия В Индии разъяренные обезьяны напали на 5-летнюю девочку: ребёнок погиб
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В Индии разъяренные обезьяны напали на 5-летнюю девочку: ребёнок погиб

В Индии ребёнок скончался после нападения обезьян

сегодня, 18:05
Автор:

Денис Подставной
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В Индии обезьяны напали на ребёнка. Об этом пишет издание ТСН. 

В Индии разъяренные обезьяны напали на 5-летнюю девочку: ребёнок погиб

Обезьяны напали на маленькую девочку. Иллюстрация из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в индийском штате  Уттар-Прадеш, который находится на севере страны. В населённом пункте, который находится неподалёку от города Барели дети играли у реки. В какой-то момент на них напала стая обезьян. 

Животные напали на 5-летнюю девочку и серьезно покусали её. Крики детей услышали взрослые и незамедлительно поспешили на помощь. Им удалось отбить малышей у разъяренных зверей.

Пострадавшего ребёнка доставили в медицинское учреждение. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь девочки. Она потеряла много крови. 

Сообщается, что после случившегося местные жители обратились в правоохранительные органы, чтобы обезьян отловили. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в одном из американских штатов произошла серьезная перестрелка. Правонарушитель открыл огонь по стражам порядка и ранил четверых из них. Один полицейский получил серьезные ранения. Также в результате инцидента пострадала одно гражданское лицо.

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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-indii-obezyany-ubili-5-letnyuyu-devochku-1975534.html
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