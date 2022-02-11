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В США мужчина подстрелил четверых полицейских: подробности

В результате стрельбы в США пострадали пятеро человек

сегодня, 19:53
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки произошла стрельба. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В США мужчина подстрелил четверых полицейских: подробности

Стрельба. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 11 февраля в американском городе Феникс, что в штате Аризона. Сообщается, что офицеры полиции получил вызов о стрельбе на одной из улиц города. 

Когда правоохранители прибыли на место событий по ним открыл огонь подозреваемый. Во время инцидента кто-то вынес из дома ребенка. В то время как полицейские попытались забрать его в безопасное место, правонарушитель ранил четырех офицеров. Стражи порядка вели ответный огонь. 

В материале указывается, что в результате инцидента один из правоохранителей получил серьезные ранения. В критическом состоянии находится местная жительница. 

Ребёнок не пострадал во время перестрелки. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в России на президентские автомобили обрушились строительные леса, которые были установлены на здании напротив Госдумы. По данным СМИ, во время происшествия пострадали три иномарки. Две из них оказались правительственными. 

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что популярный видеохостинг YouTube запустит "метавселенную" уже к концу этого года. Также YouTube обещает разрешить авторам видео зарабатывать, используя блокчейн и NFT. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4446558-v-ssha-proyzoshla-strelba-raneny-piat-polytseiskykh
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