В США мужчина подстрелил четверых полицейских: подробности

В Соединённых Штатах Америки произошла стрельба. Об этом пишет издание Корреспондент.

Стрельба. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 11 февраля в американском городе Феникс, что в штате Аризона. Сообщается, что офицеры полиции получил вызов о стрельбе на одной из улиц города.

Когда правоохранители прибыли на место событий по ним открыл огонь подозреваемый. Во время инцидента кто-то вынес из дома ребенка. В то время как полицейские попытались забрать его в безопасное место, правонарушитель ранил четырех офицеров. Стражи порядка вели ответный огонь.

В материале указывается, что в результате инцидента один из правоохранителей получил серьезные ранения. В критическом состоянии находится местная жительница.

Ребёнок не пострадал во время перестрелки.

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