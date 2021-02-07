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Главная Новости Мир Азия В Индии сошел огромный ледник: в масштабном потопе пропали без вести около 150 человек (Видео)
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В Индии сошел огромный ледник: в масштабном потопе пропали без вести около 150 человек (Видео)

Потом случился после повреждения плотины

сегодня, 13:00
Автор:

Гриниченко Дима

На северы Индии произошла масштабная природная катастрофа. В штате Уттаракханд случилось схождение огромного ледника, которое повлекло за собой потоп. Без вести пропали около 150 человек. Об этом говорится в сообщении местного издания "India Today".

В Индии сошел огромный ледник: в масштабном потопе пропали без вести около 150 человек (Видео)

Причиной масштабного потопа стал прорыв плотины "Риши Ганга", которая находится в округе Чамоли. Катастрофа случилась около 8-9 часов утра по индийскому времени, именно тогда сообщили о сходе ледника пол названием "Нанда-Деви".

По предварительной информации, из-за инцидента могли погибнуть от 100 до 150 человек. Также сообщается о том, что под угрозой оказались более полутора сотни рабочих, которые выполняли работы на проекте прорвавшейся плотины "Риши Ганга". Представители строительства проекта сообщили об отсутствии связи со своими сотрудниками.

На реке Дхаули Ганга из-за схода ледника случилось наводнение, которое разрушило мост Джошиматх-Марали, который индийские военные использовали для того, чтобы переходить в районы возле границы.

Власти уже направили на место событий две группы Индо-тибетской пограничной полиции и три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

В Индии выразили опасение за безопасность рабочих, которые заняты на строительстве дорожных и железнодорожных проектов в районе бедствия. Из-за наводнения уже начали эвакуировать поселения, которые расположены ниже прорвавшейся плотины.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что вся страна молится за безопасность людей в зоне бедствия. 

https://www.youtube.com/watch?v=88MILFTfJDs&feature=emb_logo

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Индии во время протестов сожгли фото Греты Тунберг.

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Источник: https://www.indiatoday.in/india/story/uttarakhand-glacier-burst-flood-joshimath-alert-haridwar-rishikesh-live-updates-1766778-2021-02-07
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