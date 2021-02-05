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В Индии во время протестов сожгли фото Греты Тунберг: причины

Индийские националисты возмущены тем, что Тунберг вмешивается во внутренние дела их страны

сегодня, 15:33
Автор:

Вечканова Елена

На массовых фермерских протестах в Индии местные националисты подожгли фотографию юной шведской эко-активистки Греты Тунберг. О причинах такого поступка сообщает издание Yahoo.

В Индии во время протестов сожгли фото Греты Тунберг: причины

Индийские националисты считают, что Тунберг вмешивается во внутренние дела страны. Фото: REUTERS

На территории Индии уже более трех месяцев продолжаются массовые протесты представителей фермерского хозяйства страны. Акции протеста вызваны возмущением из-за введенных правительством агрореформ. Если раньше производителям растительной и животной продукции обещали минимальную закупочную цену, то отныне подобного ждать не приходится.

Правительство не собирается прекращать реформировать отрасль, как и фермеры — освобождать улицы. Между прочим, в конце января 2021 года во время столкновений с полицейскими один из протестующих погиб. После этого количество участников массовых собраний только увеличилось.

Активистка Грета Тунберг выразила публичную поддержку фермам Индии на собственном Twitter-аккаунте. Более того — она предложила несколько советов для соблюдения мирной демонстрации. Также протестующих поддержала и американская певица Рианна. Именно сообщения Тунберг и Рианны сделали индийские протесты известными во всем мире.

Впрочем, одна из индуистских националистических групп убеждена: это прямое вмешательство во внутренние дела страны. Свое возмущение таким поведением знаменитостей они продемонстрировали во время очередного митинга, на котором публично сожгли фотографию Греты Тунберг.

Впрочем, шведка не держит обиды — она повторно разместила в соцсети призыв в поддержку работников агробизнеса Индии. Между тем полиция Нью-Дели, столицы Индии, может начать расследование против Тунберг за "подсказки" фермерам для дальнейшей борьбы.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как закончились массовые протесты в России после объявления приговора местному оппозиционеру Алексею Навальному.


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Источник: https://www.yahoo.com/news/indian-protesters-burn-pictures-greta-174013790.html
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