В Индии во время протестов сожгли фото Греты Тунберг: причины

На массовых фермерских протестах в Индии местные националисты подожгли фотографию юной шведской эко-активистки Греты Тунберг. О причинах такого поступка сообщает издание Yahoo.

Индийские националисты считают, что Тунберг вмешивается во внутренние дела страны. Фото: REUTERS

На территории Индии уже более трех месяцев продолжаются массовые протесты представителей фермерского хозяйства страны. Акции протеста вызваны возмущением из-за введенных правительством агрореформ. Если раньше производителям растительной и животной продукции обещали минимальную закупочную цену, то отныне подобного ждать не приходится.

Правительство не собирается прекращать реформировать отрасль, как и фермеры — освобождать улицы. Между прочим, в конце января 2021 года во время столкновений с полицейскими один из протестующих погиб. После этого количество участников массовых собраний только увеличилось.

Активистка Грета Тунберг выразила публичную поддержку фермам Индии на собственном Twitter-аккаунте. Более того — она предложила несколько советов для соблюдения мирной демонстрации. Также протестующих поддержала и американская певица Рианна. Именно сообщения Тунберг и Рианны сделали индийские протесты известными во всем мире.

Впрочем, одна из индуистских националистических групп убеждена: это прямое вмешательство во внутренние дела страны. Свое возмущение таким поведением знаменитостей они продемонстрировали во время очередного митинга, на котором публично сожгли фотографию Греты Тунберг.

Впрочем, шведка не держит обиды — она повторно разместила в соцсети призыв в поддержку работников агробизнеса Индии. Между тем полиция Нью-Дели, столицы Индии, может начать расследование против Тунберг за "подсказки" фермерам для дальнейшей борьбы.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как закончились массовые протесты в России после объявления приговора местному оппозиционеру Алексею Навальному.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!