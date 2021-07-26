В Индии туристы попали под сильный камнепад: есть погибшие (ФОТО)

В горной местности индии произошел камнепад. Об этом пишет издание The Tribune India.

Камнепад в Индии. Фото: PTI

Как стало известно, вчера, 25 июля, неподалёку от Батсари в племенном районе Киннаур массивные валуны соскользнули с холма. В результате происшествия погибло девять человек.

Сообщается, что погибшие являлись частью туристической группы, которая состояла из одиннадцати человек. Они направлялись из округа Сангла в деревню под названием Читкул на автомобиле. Их транспортное средство врезалось в большой обломок горной породы.

Также в результате обвала были повреждены несколько автомобилей и мост через реку Баспа. На место прибыли сотрудники спасательной службы, однако камнепад продолжается и это мешает вести работы.

На данный момент дорога на которой произошел обвал закрыта, как для транспортных средств, так и для пешеходов. В результате этого около пятидесяти автомобилей оказались застрявшими на этом участке дороги.





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