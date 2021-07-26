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Главная Новости Мир Азия В Индии туристы попали под сильный камнепад: есть погибшие (ФОТО)
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В Индии туристы попали под сильный камнепад: есть погибшие (ФОТО)

В результате камнепада был разрушен мост

сегодня, 14:20
Автор:

Денис Подставной

В горной местности индии произошел камнепад. Об этом пишет издание The Tribune India.

В Индии туристы попали под сильный камнепад: есть погибшие (ФОТО)

Камнепад в Индии. Фото: PTI

Как стало известно, вчера, 25 июля, неподалёку от Батсари в племенном районе Киннаур массивные валуны соскользнули с холма. В результате происшествия погибло девять человек. 

Сообщается, что погибшие являлись частью туристической группы, которая состояла из одиннадцати человек. Они направлялись из округа Сангла в деревню под названием Читкул на автомобиле. Их транспортное средство врезалось в большой обломок горной породы. 

Также в результате обвала были повреждены несколько автомобилей и мост через реку Баспа. На место прибыли сотрудники спасательной службы, однако камнепад продолжается и это мешает вести работы. 

На данный момент дорога на которой произошел обвал закрыта, как для транспортных средств, так и для пешеходов. В результате этого около пятидесяти автомобилей оказались застрявшими на этом участке дороги. 

В Индии туристы попали под сильный камнепад: есть погибшие (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Китай обрушилась мощная песчаная буря. Она произошла на западе центральной части страны в провинции под названием Гансу. Сообщается, что облака из песка и пыли достигали стометровой высоты. На скоростной автомагистрали было приостановлено движение. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в американском штате Юта образовалась мощная пыльная буря. Из-за неё на одной из автомагистралей сильно снизилась видимость и произошло масштабное ДТП. Участниками происшествия стали водители двадцати транспортных средств. Сообщается о погибших. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.tribuneindia.com/news/himachal/rockslide-in-himachals-kinnaur-kills-nine-tourists-288110
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