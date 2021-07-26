Мощная песчаная буря накрыла одну из китайский провинций (ВИДЕО)



















На Китай обрушилась мощная песчаная буря. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Песчаная буря в Китае. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, пылевая буря накрыла китайскую провинцию Гансу, которая находится на севере центральной части страны. Сообщается, что облака пыли высотой не менее ста метров накрыли город Дуньхуан, что на северо-западе Китая, в пустыне Гоби. Они вызвали хаос в древнем городе.

Шторм начался 25 июля, примерно в три часа дня. Он заставил сотрудников правоохранительных органов приказать водителям съезжать со скоростных автомагистралей, в зоны обслуживания, для того чтобы переждать непогоду.

В Сети появилось видео с места событий. На нём можно увидеть, как огромное пылевое облако полностью накрывает город.

Видео: Udantah News.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на футбольном стадионе прямо во время матча пронёсся пылевой вихрь больших размеров. Это атмосферное явление образовалось незадолго после начала игры и изрядно напугало футболистов. В Сети появилось видео, на котором запечатлен разбушевавшийся пылевой дьявол. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в индийском штате Махараштра, который находится на западе страны из-за мощных дождей сошел оползень. Сообщается, что в результате происшествия погибло, как минимум тридцать человек и еще около двадцати числятся пропавшими без вести. Многие дома оказались под завалами. Также из-за непогоды были разбиты некоторые участки железной дороги. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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