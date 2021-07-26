В США десятки автомобилей столкнулись на автомагистрали из-за мощной пыльной бури: есть погибшие (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки образовалась мощная пыльная буря. Об этом сообщается, на официальной странице полиции штата Юта в социальной сети Twitter.

Масштабное ДТП В США из-за пыльной бури. Фото: twitter.com/UTHighwayPatrol

Как стало известно, в штате ЮТА (США) поднялась сильная пыльная буря. Облака пыли ухудшили видимость на дорогах, что привело к серии ДТП.

Масштабное ДТП произошло вблизи города Кенош, что находится в округе Миллард. Сообщается, что участниками происшествия стали водители двух десятков транспортных средств.

В результате инцидента погибло семь человек, еще несколько получили травмы. На место событий прибыли медики, которые госпитализировали пострадавших. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

На автомагистрали было приостановлено движение в южном направлении. Дорожный патруль штата Юта запросил помощь у коллег из других городов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на одну из провинций Китая обрушилась мощная песчаная буря. Сообщается, что облака пыли, накрывшие древний город Дуньхуан, превышали сто метровую высоту. В результате непогоды сильно ухудшилась видимость и стражам порядка пришлось заставлять водителей съезжать со скоростных автомагистралей в зоны обслуживания. Это событие вызвало хаос в целом городе. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что сильные ливни обрушились на черноморское побережье Турции. Сообщается, что из-за проливных дождей в городе Архави и нескольких населённых пунктах поблизости произошли мощные наводнения. Власти проводят эвакуацию местных жителей из опасного региона. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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