В Индии вертолет президентки застрял в свежем бетоне во время посадки (ВИДЕО)

Курьезный инцидент произошел в штате Керала, куда прибыла с официальным визитом президент Индии Драупади Мурма. При посадке ее вертолет оказался в ловушке, ведь его колеса погрязли в свежем бетоне на вертолетной площадке, которую, как оказалось, залили всего несколько часов до прилета.

В Индии вертолет президентки застрял в свежем бетоне. Фото из открытых источников

По данным индийских СМИ, вертолет президентки совершил посадку на площадке, построенной у крытого стадиона имени Раджива Ганди в Прамадаме. Из-за того, что бетон еще не успел затвердеть, колеса вертолета просели, а транспорт застрял.

На быстро распространившемся в соцсетях видео видно, как несколько полицейских и пожарных пытаются вытолкать вертолет из углублений. Президент Мурму в это время уже покинула летательный аппарат и отправилась автомобилем в Сабарималу — священное место паломничества, куда она направлялась с официальным визитом.

Председатель округа Патанамтитта С. Премкришнан сообщил, что посадка состоялась безопасно, хотя вертолет сел немного за пределами основной отметки.

"После того, как вертолет приземлился, пилот попросил помощи, чтобы переместить машину в нужное положение. Президентка отправилась к месту назначения без задержек", — сказал чиновник.

Он добавил, что смена места посадки стала вынужденной, ведь сначала планировали высадку в Нилакале близ Памбы, но из-за ухудшения погоды локацию перенесли в Прамадам. Из-за этого бетонирование трех новых площадок завершили всего за несколько часов до прилета.

"Бетон еще не набрал прочности, поэтому не выдержал вес вертолета. Именно в местах соприкосновения колес образовались небольшие углубления", — уточнил представитель местной полиции.

Несмотря на инцидент, никто не пострадал, техника не получила существенных повреждений. После коротких работ по очистке и выравниванию поверхности вертолет отбуксировали.

