В Індії гелікоптер президентки застряг у свіжому бетоні під час посадки (ВІДЕО)

Курйозний інцидент стався у штаті Керала, куди прибула з офіційним візитом президентка Індії Драупаді Мурму. Під час посадки її вертоліт опинився в пастці, адже колеса гелікоптера загрузли у свіжому бетоні на вертолітному майданчику, який, як виявилося, залили лише кілька годин до прильоту.

В Індії вертоліт президентки застряг у свіжому бетоні. Фото з відкритих джерел

За даними індійських ЗМІ, вертоліт президентки здійснив посадку на майданчику, збудованому біля критого стадіону імені Раджива Ганді в Прамадамі. Через те, що бетон ще не встиг затвердіти, колеса гелікоптера просіли, а транспорт застряг.

На відео, яке швидко поширилося в соцмережах, видно, як кілька поліцейських і пожежників намагаються виштовхати вертоліт із заглиблень. Президентка Мурму в цей час уже залишила літальний апарат і вирушила автомобілем до Сабарімали — священного місця паломництва, куди вона прямувала з офіційним візитом.

Голова округу Патанамтітта С. Премкрішнан повідомив, що посадка відбулася безпечно, хоча вертоліт сів трохи поза межами основної позначки.

"Після того, як гелікоптер приземлився, пілот попросив допомоги, щоб перемістити машину у потрібне положення. Президентка вирушила до місця призначення без жодних затримок", — сказав чиновник.

Він додав, що зміна місця посадки стала вимушеною, адже спочатку планували висадку в Нілакалі поблизу Памби, але через погіршення погоди локацію перенесли до Прамадаму. Через це бетонування трьох нових майданчиків завершили лише за кілька годин до прильоту.

"Бетон ще не набрав міцності, тому не витримав ваги гелікоптера. Саме в місцях дотику коліс утворилися невеликі заглиблення", — уточнив представник місцевої поліції.

Попри інцидент, ніхто не постраждав, техніка не зазнала суттєвих пошкоджень. Після коротких робіт з очищення та вирівнювання поверхні вертоліт відбуксирували.

