В Индии внезапно обрушился пешеходный мост: десятки человек погибли (ВИДЕО)

30 октября, в городе Морби, в Индии внезапно упал пешеходный мост. В настоящее время там находились около 150 человек. На месте трагедии погибли около 50 человек, еще по меньшей мере 100 получили разной степени ранения. Об этом сообщает The Times of India .

В Индии обрушился пешеходный мост (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что спасатели, пожарные и врачи прибыли на место через 15 минут. Около 40 человек удалось спасти, а 60 считаются пропавшими без вести.

На трагедию уже отреагировал премьер-министр Индии Нарендри Моди, поручивший местным властям провести срочную спасательную операцию, а родственникам погибших и пострадавших выплатить компенсацию.

Известно, что мост в городе Морби — исторический, который построили много лет назад. Его только четыре дня назад открыли после реконструкции по случаю гуджаратского Нового года.

Представители власти уже успели заявить, что мост обрушился, потому что не выдержал веса одновременно находившихся там людей.

Пока нет точных данных о количестве погибших и пострадавших людей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Индия покупает оружие у России . Индия не осудила российское вторжение в Украину и не отказывается от закупки вооружения у России. В то время как страны Запада хотят навязать ей свои условия: переориентировать страну на производство оружия в концернах с ними, настроить Индию против Китая, который активизировался в регионе и угрожает Тайваню. Представители западных правительств и Еврокомиссии посещали Индию и предлагали создать совместное производство более современного вооружения в отличие от российского. Аргументами для создания новых концернов западные политики использовали столкновения с Китаем в 2020 году, ненадежность России как поставщика и необходимость развития собственной оборонной промышленности на фоне геополитических угроз.

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