logo
Русский Українська

BTC/USD

40204.92

ETH/USD

2314.11

LTC/USD

139.67

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток В Ираке разбился вертолет: выживших нет
commentss НОВОСТИ Все новости

В Ираке разбился вертолет: выживших нет

Летательный аппарат разбился в ходе выполнения военной операции

сегодня, 13:29
Автор:

Денис Подставной

В Ираке произошла авиакатастрофа. Об этом сообщает издание SHAFAQ News.

В Ираке разбился вертолет: выживших нет

Крушение вертолета в Ираке. Фото shafaq.com

Как стало известно, неподалёку от населённого пункта Амерли, что в иракской провинции Салах-эд-Дин упал вертолет с военными на борту. Сообщается, что после падения винтокрылая машина загорелась.

На месте катастрофы были обнаружены бездыханные тела пятерых человек. Среди погибших оказались майор и полковник иракской армии. На данный момент причина катастрофы неизвестна. Устанавливаются все обстоятельства события. 

Как передает телеканал Al Sumaria на борту вертолета МИ-17 ВВС Ирака находилось два офицера и еще несколько военнослужащих. Летательный аппарат разбился в ходе выполнения военной операции. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Соединённых Штатах Америки, в калифорнии разбился частный самолет. Как стало известно, он упал в лесополосе неподалёку от аэропорта. После падения вокруг летательного аппарата разгорелся пожар. Сообщается, что самолет упал во время того, как заходил на посадку. Согласно заявлению представителей правоохранительных органов ни люди, которые находились на земле не пострадали. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Швеции потерпел крушение небольшой винтовой самолет. Он упал в местности, которая находится примерно в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы. На борту летательного аппарата находилось восемь парашютистов и один пилот. На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, медики и правоохранители. В Сети появились фото с места крушения. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://shafaq.com/ar
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ