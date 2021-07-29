В Ираке разбился вертолет: выживших нет

В Ираке произошла авиакатастрофа. Об этом сообщает издание SHAFAQ News.

Крушение вертолета в Ираке. Фото shafaq.com

Как стало известно, неподалёку от населённого пункта Амерли, что в иракской провинции Салах-эд-Дин упал вертолет с военными на борту. Сообщается, что после падения винтокрылая машина загорелась.

На месте катастрофы были обнаружены бездыханные тела пятерых человек. Среди погибших оказались майор и полковник иракской армии. На данный момент причина катастрофы неизвестна. Устанавливаются все обстоятельства события.

Как передает телеканал Al Sumaria на борту вертолета МИ-17 ВВС Ирака находилось два офицера и еще несколько военнослужащих. Летательный аппарат разбился в ходе выполнения военной операции.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Соединённых Штатах Америки, в калифорнии разбился частный самолет. Как стало известно, он упал в лесополосе неподалёку от аэропорта. После падения вокруг летательного аппарата разгорелся пожар. Сообщается, что самолет упал во время того, как заходил на посадку. Согласно заявлению представителей правоохранительных органов ни люди, которые находились на земле не пострадали. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Швеции потерпел крушение небольшой винтовой самолет. Он упал в местности, которая находится примерно в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы. На борту летательного аппарата находилось восемь парашютистов и один пилот. На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, медики и правоохранители. В Сети появились фото с места крушения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.









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