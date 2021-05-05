logo
Русский Українська

BTC/USD

56393.14

ETH/USD

3334.71

LTC/USD

345.32

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия В Индии жених остался без невесты из-за таблицы умножения
commentss НОВОСТИ Все новости

В Индии жених остался без невесты из-за таблицы умножения

В индийском штате Уттар-Прадеш невеста отметила свадьбу, потому что ее жених не знал таблицу умножения

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Причин для того, чтобы расторгнуть брак есть множество. Однако, мужчина из индийского штата Уттар-Прадеш никак не ожидал, что останется без невесты из-за того, что не знает таблицу умножения.

В Индии жених остался без невесты из-за таблицы умножения

В Индии женщина отменила брак из-за математики (фото из открытых источников)

Как сообщает Tribune India, 1 мая в Индии должна была состояться долгожданная свадьба по договоренности между двумя семьями. На празднование собрались родственники и жители соседних сел. Но церемония так и не состоялась. 

Невеста прежде, чем сказать "да" и официально закрепить их союз, попросила мужа рассказать ей таблицу умножения на 2. Но жених, судя по всему, не был готов к математическому экзамену, поэтому не смог выполнить просьбу невесты. Женщина же заявила, что не собирается связывать свою судьбу с необразованным человеком и ушла. Родственникам поменять ее решение не удалось. Двоюродный брат невесты отметил, что был удивлен таким поворотом событий, и считает, что его семью обманули, поэтому поддержал сестру в ее решение не заключать брак. 

Мужчина отметил, что семья жениха ничего не рассказывала о его образование, и возможно, он даже не ходил в школу. Это возмутило его, и он гордится сестрой, которая смогла уйти со свадьбы, не боясь социального осуждения. 

Известно, что обе семьи вернули друг другу подарки и драгоценности, подаренные накануне свадьбы, чтобы не возникало никаких конфликтов. 

Напомним, что британка Тони Стенден ради свадьбы своей мечты и медового месяца, решилась на аферу, чтобы "сбить" денег со своих друзей и родственников. Позже женщина признала свою вину и сейчас ей грозит штраф и тюремный срок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в ноябре 2020 года в мире состоялась первая онлайн-свадьба.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tribuneindia.com/news/nation/woman-calls-off-marriage-as-groom-fails-to-recite-table-of-2-before-garlands-are-exchanged-247671
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ