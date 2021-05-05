В Индии жених остался без невесты из-за таблицы умножения

Причин для того, чтобы расторгнуть брак есть множество. Однако, мужчина из индийского штата Уттар-Прадеш никак не ожидал, что останется без невесты из-за того, что не знает таблицу умножения.

В Индии женщина отменила брак из-за математики (фото из открытых источников)

Как сообщает Tribune India, 1 мая в Индии должна была состояться долгожданная свадьба по договоренности между двумя семьями. На празднование собрались родственники и жители соседних сел. Но церемония так и не состоялась.

Невеста прежде, чем сказать "да" и официально закрепить их союз, попросила мужа рассказать ей таблицу умножения на 2. Но жених, судя по всему, не был готов к математическому экзамену, поэтому не смог выполнить просьбу невесты. Женщина же заявила, что не собирается связывать свою судьбу с необразованным человеком и ушла. Родственникам поменять ее решение не удалось. Двоюродный брат невесты отметил, что был удивлен таким поворотом событий, и считает, что его семью обманули, поэтому поддержал сестру в ее решение не заключать брак.

Мужчина отметил, что семья жениха ничего не рассказывала о его образование, и возможно, он даже не ходил в школу. Это возмутило его, и он гордится сестрой, которая смогла уйти со свадьбы, не боясь социального осуждения.

Известно, что обе семьи вернули друг другу подарки и драгоценности, подаренные накануне свадьбы, чтобы не возникало никаких конфликтов.

Напомним, что британка Тони Стенден ради свадьбы своей мечты и медового месяца, решилась на аферу, чтобы "сбить" денег со своих друзей и родственников. Позже женщина признала свою вину и сейчас ей грозит штраф и тюремный срок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в ноябре 2020 года в мире состоялась первая онлайн-свадьба.

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