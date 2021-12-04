logo

BTC/USD

48337.17

ETH/USD

4029.76

LTC/USD

158.56

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.15

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия В Индонезии началось извержение вулкана: люди спасаются бегством (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Индонезии началось извержение вулкана: люди спасаются бегством (ВИДЕО)

В провинции Восточная Ява вулкан выбросил в воздух огромный столб пепла

сегодня, 18:25
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:








В Индонезии произошло извержение вулкана. Об этом сообщает издание The Mirror.

В Индонезии началось извержение вулкана: люди спасаются бегством (ВИДЕО)

Семеру. Фото: Pixabay

Как стало известно, в индонезийском городе Лумаджанг, что в провинции Восточная Ява начал извергаться вулкан под названием  Семеру. В результате извержения вулканический пепел поднялся на высоту более 12 километров. Он заслонил солнце и окутал местность вокруг Семеры. Напуганные жители острова бегут от огромного облака дыма.

Отмечается, что в пять часов вечера на востоке провинции уже темно, как ночью. 

Согласно данным портала Daily Star, вулкан Семеру также извергался в январе этого года, а до этого в декабре 2020 года.

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как местные жители спасаются бегством от разбушевавшейся стихии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что из-за сильных дождей в нескольких регионах Колумбии образовались наводнения, которые привели к разрушениям. В реках повысился уровень воды и они вышли из берегов. От паводков пострадали уже по меньшей мере семеро граждан. Десятки домов оказались уничтожены стихией. Потоки воды настолько сильные, что превращают автомобили в груду металлолома. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что истребитель Воздушных сил Израиля совершил аварийную посадку во время учебного полета. В воздухе у летательного аппарата возникли проблемы с системой, которая отвечает за выпуск шасси. В результате сбоя пилотам пришлось сажать воздушное судно на двух из трех колес. Истребитель получил механические повреждения. Жизни экипажа ничего не угрожает. Медики провели осмотр пострадавших. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/breaking-terrified-locals-flee-mount-25615179
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!