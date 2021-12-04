В Индонезии началось извержение вулкана: люди спасаются бегством (ВИДЕО)



















В Индонезии произошло извержение вулкана. Об этом сообщает издание The Mirror.

Семеру. Фото: Pixabay

Как стало известно, в индонезийском городе Лумаджанг, что в провинции Восточная Ява начал извергаться вулкан под названием Семеру. В результате извержения вулканический пепел поднялся на высоту более 12 километров. Он заслонил солнце и окутал местность вокруг Семеры. Напуганные жители острова бегут от огромного облака дыма.

Отмечается, что в пять часов вечера на востоке провинции уже темно, как ночью.

Согласно данным портала Daily Star, вулкан Семеру также извергался в январе этого года, а до этого в декабре 2020 года.



В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как местные жители спасаются бегством от разбушевавшейся стихии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что из-за сильных дождей в нескольких регионах Колумбии образовались наводнения, которые привели к разрушениям. В реках повысился уровень воды и они вышли из берегов. От паводков пострадали уже по меньшей мере семеро граждан. Десятки домов оказались уничтожены стихией. Потоки воды настолько сильные, что превращают автомобили в груду металлолома.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что истребитель Воздушных сил Израиля совершил аварийную посадку во время учебного полета. В воздухе у летательного аппарата возникли проблемы с системой, которая отвечает за выпуск шасси. В результате сбоя пилотам пришлось сажать воздушное судно на двух из трех колес. Истребитель получил механические повреждения. Жизни экипажа ничего не угрожает. Медики провели осмотр пострадавших.

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