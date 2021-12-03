Израильский истребитель F-15I совершил сложную аварийную посадку: что произошло

В Израиле военные пилоты были вынуждены совершить аварийную посадку истребителя. Об этом пишет издание idf.

Истребитель. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел на юге Израиля. Сообщается, что во время выполнения тренировочного полета у одного из истребителей F-15I возникли проблемы с шасси. Пилоты воздушного судна не смогли устранить неполадку в воздухе и им пришлось совершить сложную аварийную посадку. Самолет сел на двух из трех колес шасси.

В результате аварии летательный аппарат получил механические повреждения и был отправлен на техобслуживание. Отмечается, что жизни экипажа ничего не угрожает. Они не получили серьезных травм, но были отправлены в госпиталь для проведения осмотра.

На данный момент все полеты данной модели истребителя были остановлены до выяснения всех обстоятельств инцидента. Начато расследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Сальвадоре потерпел крушение военный самолет, на борту которого находился сын министра обороны страны. Воздушное судно рухнуло в районе Ла-Пунтилья. На месте авиакатастрофы были обнаружены тела членов экипажа. По данному факту проводится расследование. Сообщается, что борт занимался поиском яхты, что на днях пропала в море.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Италии при неизвестных обстоятельствах погибла гражданка Украины. Её бездыханное тело обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Они приходили к ней домой, чтобы доставить судебный документ В настоящее время полицейские рассматривают несколько версий, в том числе и об убийстве.

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