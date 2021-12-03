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Израильский истребитель F-15I совершил сложную аварийную посадку: что произошло

Во время выполнения тренировочного полета у одного из истребителей F-15I возникли проблемы с шасси

сегодня, 20:12
Автор:

Денис Подставной
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В Израиле военные пилоты были вынуждены совершить аварийную посадку истребителя. Об этом пишет издание idf.

Израильский истребитель F-15I совершил сложную аварийную посадку: что произошло

Истребитель. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел на юге Израиля. Сообщается, что во время выполнения тренировочного полета у одного из истребителей F-15I возникли проблемы с шасси. Пилоты воздушного судна не смогли устранить неполадку в воздухе и им пришлось совершить сложную аварийную посадку. Самолет сел на двух из трех колес шасси.

В результате аварии летательный аппарат получил механические повреждения и был отправлен на техобслуживание. Отмечается, что жизни экипажа ничего не угрожает. Они не получили серьезных травм, но были отправлены в госпиталь для проведения осмотра. 

На данный момент все полеты данной модели истребителя были остановлены до выяснения всех обстоятельств инцидента. Начато расследование. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Сальвадоре потерпел крушение военный самолет, на борту которого находился сын министра обороны страны. Воздушное судно рухнуло в районе Ла-Пунтилья. На месте авиакатастрофы были обнаружены тела членов экипажа. По данному факту проводится расследование. Сообщается, что борт занимался поиском яхты, что на днях пропала в море. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Италии при неизвестных обстоятельствах погибла гражданка Украины. Её бездыханное тело обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Они приходили к ней домой, чтобы доставить судебный документ В настоящее время полицейские рассматривают несколько версий, в том числе и об убийстве.


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Источник: https://www.idf.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/2021/%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%92-%D7%A8%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%A2-%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%
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