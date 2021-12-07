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В Индонезии продолжается извержение вулкана: число погибших растет (ФОТО)

Лава вулкана Семеру уничтожила мост, который соединяет несколько районов с городом Маланг

сегодня, 11:42
Автор:

Денис Подставной
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В Индонезии продолжает извергаться вулкан. Об этом пишет издание Reuters. 

В Индонезии продолжается извержение вулкана: число погибших растет (ФОТО)

Лава. Фото из открытых источников

В индонезийской провинции Восточная Ява извергается вулкан Семеру. Специалисты сообщают о продолжающейся сейсмической активности.

В Индонезии продолжается извержение вулкана: число погибших растет (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters 

Согласно последним данным, число жертв в результате разбушевавшейся стихии увеличилось до двадцати двух человек. Кроме того, судьба 27 граждан остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести. 

Как указывается в материале, в районе Сумервулух продолжаются спасательные работы, однако они затруднены из-за плохих погодных условий. 

В Индонезии продолжается извержение вулкана: число погибших растет (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters 

В результате извержения потоки лавовые потоки разрушили мост, соединяющий два района в районе Лумаджанг с городом Маланг.

Для справки: Семеру — один из более чем сотни действующих вулканов в Индонезии, стране, которая расположена на нескольких тектонических плитах в зоне с высокой сейсмической активностью. 

В Сети появляются фото с места событий. 

В Индонезии продолжается извержение вулкана: число погибших растет (ФОТО) - фото 4

Фото: Reuters 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что коронавирусом заразился еще один вид животных. У двух животных в бельгийском зоопарке инфекция была подтверждена результатами лабораторных исследований. Ветеринар, который проводил обследование, отметил, что насколько ему известно, это первый случай заражение этого вида. На данный момент зоопарк был закрыт для посещения. Персонал ужесточил меры защиты. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Польше во время задержания полицией умер гражданин Украины. К стражам порядка обратились местные жители. Они рассказали, что мужчина нападал на людей на автобусной остановке. Правоохранители прибыли на место событий, надели на нарушителя наручники и хотели доставить его в участок, однако тот потерял сознание и вскоре умер. 


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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/poor-weather-hampers-search-rescue-efforts-indonesia-volcano-2021-12-06/
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