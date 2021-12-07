В Индонезии продолжается извержение вулкана: число погибших растет (ФОТО)

В Индонезии продолжает извергаться вулкан. Об этом пишет издание Reuters.

Лава. Фото из открытых источников

В индонезийской провинции Восточная Ява извергается вулкан Семеру. Специалисты сообщают о продолжающейся сейсмической активности.





Фото: Reuters

Согласно последним данным, число жертв в результате разбушевавшейся стихии увеличилось до двадцати двух человек. Кроме того, судьба 27 граждан остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести.

Как указывается в материале, в районе Сумервулух продолжаются спасательные работы, однако они затруднены из-за плохих погодных условий.

Фото: Reuters

В результате извержения потоки лавовые потоки разрушили мост, соединяющий два района в районе Лумаджанг с городом Маланг.

Для справки: Семеру — один из более чем сотни действующих вулканов в Индонезии, стране, которая расположена на нескольких тектонических плитах в зоне с высокой сейсмической активностью.

В Сети появляются фото с места событий.





Фото: Reuters

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