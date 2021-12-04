В Польше во время задержания полицией умер украинец: подробности

В Польше скончался гражданин Украины. Об этом пишет издание Wiadomosci, ссылаясь на правоохранительные органы.

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 3 декабря, в польском городе Скерневице, что в Лодзинском воеводстве страны. По данным издания, 38-летний украинец напал на женщину на автобусной остановке. Мужчина ударил свою жертву палкой, а также угрожал другим людям.

На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов. Было принято решение о задержании злоумышленника. Стражи порядка надели на мужчину наручники и хотели доставить его в участок, однако спустя короткий промежуток времени, тот начал тяжело дышать и потерял сознание.

Медики пытались помочь украинцу, но через час он скончался. В настоящее время по данному факту начато расследования. В статье отмечается, что полицейские заявили, что не применяли силу к задержанному.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Германии полицейские обнаружили сразу пять трупов в жилом доме. Стражи порядка прибыли на место событий, после того, как получили сообщение от местного жителя, который счел странным то, что его соседей не было видно на протяжении долгого времени. Согласно заявлению правоохранителей, умершие граждане были убиты.

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Израиле военный самолет совершил аварийную посадку. Происшествие случилось во время того, как борт выполнял тренировочный полет. Как оказалась у истребителя возникли проблемы с шасси. Пилотам пришлось посадить воздушное судно на два из трех колес. В результате происшествия никто не получил серьезных травм.

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