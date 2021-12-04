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Коронавирусом заразился еще один вид животных: кого поразила инфекция

В Антверпене два бегемота заболели коронавирусом

сегодня, 17:45
Автор:

Денис Подставной
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В бельгийском зоопарке у нескольких бегемотов был выявлен COVID-19. Об этом пишет издание Standaard.

Коронавирусом заразился еще один вид животных: кого поразила инфекция

Коронавирус у животных. Фото из открытых источников

Инцидент произошел в зоопарке бельгийского города Антверпен. Сообщается, что у двух бегемотов выявили заражение коронавирусной инфекцией. Коронавирус был подтвержден результатами лабораторных исследований.

В материале отмечается, что в прошлом году все млекопитающие в зоопарке Антверпена были протестированы на Covid, и не было зафиксирована ни одного случая заражения. 

Ветеринар, который проводил обследование, отметил, что насколько ему известно, это первый случай инфицирования бегемотов. Во всем мире вирус в основном зарегистрирован у человекообразных обезьян и животных из семейства кошачьих. 

Зоопарк закрылся для посещения. Медицинские работники прошли тестирование. Меры безопасности были ужесточены. В дополнение к маске для рта сотрудники теперь также носят защитные очки при контакте с животными.

Выясняются обстоятельства, при которых животные могли заразиться. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что почему больным коронавирусом людям не стоит контактировать с животными. Как оказалось, некоторые виды могут заразиться от своего хозяина коронавирусом. Исследователи обеспокоены тем, что домашние питомцы могут быть неким резервуаром вируса и потом, не исключено, что они заразят контактирующего с ними человека.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученым в Гуанчжоу удалось извлечь из крови пациента антитело-убийцу штаммов COVID-19. Антитело 35B5 получили из крови пациента. Оно, согласно результатам исследований, может повлиять на ту часть вируса, которая не меняется от мутаций.


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Источник: https://www.standaard.be/cnt/dmf20211203_97378427
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