В Индонезии произошло мощное извержение вулкана

В воскресенье, 29 ноября, на северо-центральной части острова Лембата в Индонезии произошло извержение вулкана Левотоло. Об этом сообщает Reuters.



Вулкан выбросил пепел и дым на высоту до четырех километров в небо. Из-за этого более 2700 местных жителей вынуждены были покинуть свои дома. Об этом стало известно из сообщения агентства по смягчению последствий стихийных бедствий страны.

В Индонезии насчитывается около 130 действующих вулканов, больше, чем в любой другой стране, и хотя многие из них демонстрируют высокий уровень активности, до начала извержения могут пройти недели или даже месяцы.

Индонезийский Центр вулканологии и снижения геологической опасности сообщил на своем веб-сайте, что район вблизи вулкана, скорее всего, будет затоплен горячими облаками, лавовым потоком, лавовой лавиной и ядовитым газом. Угроза от вулкана продолжает возрастать.

Напомним, на небольшом острове Стромболи, который расположен на севере от Сицилии, недавно проснулся вулкан. В течение нескольких минут наблюдались сильные вырыв и "дождь" из пепла.

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