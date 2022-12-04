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Главная Новости Мир Азия В Индонезии самый высокий вулкан выбросил в воздух столб дыма на 1,5 км (ВИДЕО)
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В Индонезии самый высокий вулкан выбросил в воздух столб дыма на 1,5 км (ВИДЕО)

На острове Ява проснулся самый высокий вулкан в Индонезии

сегодня, 15:35
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Автор:

Лиля Воробьева

В Индонезии, на острове Ява, произошло извержение самого высокого в стране вулкана Семеру, выбросившего столб пепла и дыма на высоту в 1,5 км. Местные власти уже начали эвакуировать людей, проживающих в районах вблизи вулкана. Об этом пишет Reuters.

В Индонезии самый высокий вулкан выбросил в воздух столб дыма на 1,5 км (ВИДЕО)

Извержение вулкана Семеру (фото из открытых источников)

Стало известно, что вулкан Семера проснулся в ночь на 4 декабря. Специалисты обратились к местным жителям с просьбой не приближаться к вулкану на расстояние не менее 8 км.

Пока нет информации о разрушении или пострадавших людей. Но по последней информации, извержение вулкана побудило власти объявить об эвакуации. Это значит о максимально повышенном уровне опасности.

Как рассказал руководитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий в Лумаджанге, что в провинции Восточная Ява Джоко Самбанга, несколько сотен человек переместили во временные приюты или другие безопасные районы.

В свою очередь, японское метеорологическое агентство предупреждает о вероятности возникновения цунами. Накануне, перед извержением Семера в субботу, 3 декабря, геологическая служба сообщила о землетрясении магнитудой 6,1. Сообщается, что в результате по меньшей мере один человек пострадал.

Известно, что год назад извержение вулкана Семера унесло жизни 50 человек. А высота высочайшего вулкана в Индонезии достигает 3676 м.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что начал извержение крупнейший в мире действующий вулкан . Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS) сообщила о начале извержения вулкана Мауна-Лоа около 23:30 по местному времени, 27 ноября. Утром агентство сообщило, что потоки лавы движутся с северо-восточной стороны и не угрожают местному населению.



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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-semeru-volcano-erupts-people-warned-stay-away-2022-12-04/
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