В Израиле планируют создать первую в мире систему перехвата гиперзвуковых ракет

Об этом сообщает The Times of Israel, передает портал "Комментарии".



В Израиле хотят разработать уникальную систему гиперзвукового перехвата ракет. Иллюстративное фото

Основной задачей Sky Sonic будет фиксация гиперзвуковых угроз в диапазоне высоты 20-70 км, где вражеская ракета может маневрировать, чтобы, вероятно, избежать обезвреживания силами противовоздушной обороны.

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По словам руководителя компании, противодействовать гиперзвуковым ракетным угрозам может и ПВО средней дальности David Sling, активно используемой израильскими военными, однако новая установка будет работать именно для уничтожения гиперзвукового вражеского вооружения.

"Проект Sky Sonic — это инновационная, уникальная разработка в своем роде для противодействия угрозе гиперзвукового оружия", — сказал Штайниц.

Sky Sonic, разрабатываемую в течение трех лет, планируют представить на Парижском авиасалоне. Такое заявление сделали на фоне сообщения Ирана о создании гиперзвуковой ракеты.

Представители Rafael утверждают, что получили разрешение министерства обороны на демонстрацию данной системы. Также добавляют, что интерес к новой системе уже проявили США.

В то же время, в компании не называют сроки готовности ракеты к использованию, однако говорят, что испытательные полеты состоятся в ближайшее время.

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