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В Карабах могут отправиться миротворцы из Скандинавии

По мнению США, только вмешательство миротворческих сил поможет прекратить огонь в Нагорном Карабахе

сегодня, 23:24
Автор:

Павел Зинченко

США решили изучить вопрос о размещении миротворческих сил из скандинавских стран в Нагорном Карабахе. Об этом заявил помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен, сообщает издание Pledge Times.

В Карабах могут отправиться миротворцы из Скандинавии

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"Любое посредничество или миротворчество со стороны Турции — это неудачная инициатива как для США, так и для Армении. Мы считаем, что обе страны должны согласиться на [размещение] скандинавских миротворцев", — заявил О’Брайен

По его мнению, трудно представить реальное прекращение огня в регионе без участия международных миротворцев или наблюдателей. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос журналистов о том, ожидает ли страна помощи от Турции, сказал, что Баку выступает против вмешательства третьих стран в конфликт в Нагорном Карабахе. В то же время, по его словам, Ереван "хочет их участия в боях". Алиев выразил уверенность, что этого не произойдет. Он отметил, что "страны вокруг нас — наши партнеры и друзья".

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям с 18 октября в 00:00 по местному времени. При этом стороны обвинили друг друга в обстреле позиций на демаркационной линии и несоблюдении режима прекращения огня.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался силой вернуть регион, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР подписали перемирие.

Как сообщало издание "Комментарии", Армения обратилась за помощью к России в конфликте в Нагорном Карабахе.


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