В Казахстане самолет с футболистами столкнулся с легковушкой (ФОТО)

В Казахстане самолет столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает издание ТСН.

Авария в аэропорту. Фото: ТСН

Как стало известно, инцидент произошел в аэропорту города Алматы. Сообщается, что летательный аппарат, с игроками футбольного клуба "Кайрат" на борту, столкнулся с легковым автомобилем.

По информации СМИ, автомобиль одной из служб аэропорта выехал на взлетную полосу, из-за чего и произошла авария. В результате происшествия никто не пострадал.

Пассажиры борта провели более часа в ожидании эвакуации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов начали досудебное расследование по данному факту. Проводятся следственные мероприятия.

Для справки: футбольный клуб "Кайрат"набрав 47 очков в 24 матчах, занимает 3 место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги.

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