В Казахстане самолет с футболистами столкнулся с легковушкой (ФОТО)

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Денис Подставной
В Казахстане самолет столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает издание ТСН.
Авария в аэропорту. Фото: ТСН
Как стало известно, инцидент произошел в аэропорту города Алматы. Сообщается, что летательный аппарат, с игроками футбольного клуба "Кайрат" на борту, столкнулся с легковым автомобилем.
По информации СМИ, автомобиль одной из служб аэропорта выехал на взлетную полосу, из-за чего и произошла авария. В результате происшествия никто не пострадал.
Пассажиры борта провели более часа в ожидании эвакуации.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов начали досудебное расследование по данному факту. Проводятся следственные мероприятия.
Для справки: футбольный клуб "Кайрат"набрав 47 очков в 24 матчах, занимает 3 место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что на канарском острове Ла-Пальма зоозащитники спасли четверых собак, которые оказались в ловушке из лавы. Животные остались одни после того, как их хозяин был эвакуирован из опасного района. Собаки нашли путь домой и укрылись в бассейне. Еду четвероногим доставляли по воздуху. Компания, занимающаяся дронами, планировала спасательную операцию, однако её опередили активисты.
Также портал "Комментарии" сообщало о том, что Чехия пострадала от урагана. Сильный ветер разрушал крыши домов и валил на землю деревья. Движение транспорта оказалось затруднено. Стихия оставила без электричества около 300 тысяч домохозяйств. В результате урагана пострадал один гражданин. Подробно об этом читайте в нашем материале.
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