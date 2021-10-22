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В Казахстане самолет с футболистами столкнулся с легковушкой (ФОТО)

Пассажиры борта провели более часа в ожидании эвакуации

сегодня, 17:59
Автор:

Денис Подставной
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В Казахстане самолет столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает издание ТСН.

В Казахстане самолет с футболистами столкнулся с легковушкой (ФОТО)

Авария в аэропорту. Фото: ТСН

Как стало известно, инцидент произошел в аэропорту города Алматы. Сообщается, что летательный аппарат, с игроками футбольного клуба "Кайрат" на борту, столкнулся с легковым автомобилем. 

По информации СМИ, автомобиль одной из служб аэропорта выехал на взлетную полосу, из-за чего и произошла авария. В результате происшествия никто не пострадал. 

Пассажиры борта провели более часа в ожидании эвакуации. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов начали досудебное расследование по данному факту. Проводятся следственные мероприятия. 

Для справки: футбольный клуб "Кайрат"набрав 47 очков в 24 матчах, занимает 3 место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что на канарском острове Ла-Пальма зоозащитники спасли четверых собак, которые оказались в ловушке из лавы. Животные остались одни после того, как их хозяин был эвакуирован из опасного района. Собаки нашли путь домой и укрылись в бассейне. Еду четвероногим доставляли по воздуху. Компания, занимающаяся дронами, планировала спасательную операцию, однако её опередили активисты. 

Также портал "Комментарии" сообщало о том, что Чехия пострадала от урагана. Сильный ветер разрушал крыши домов и валил на землю деревья. Движение транспорта оказалось затруднено. Стихия оставила без электричества около 300 тысяч домохозяйств. В результате урагана пострадал один гражданин. Подробно об этом читайте в нашем материале. 




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Источник: https://tsn.ua/ru/prosport/v-kazahstane-samolet-s-futbolistami-stolknulsya-s-avtomobilem-v-aeroportu-1893085.html
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