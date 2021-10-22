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Чехию накрыл мощный ураган, который оставил без электричества сотни тысяч домов: есть пострадавшие

Наибольший ущерб непогода нанесла западным регионам страны

сегодня, 14:57
Автор:

Денис Подставной
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На территории Чехии свирепствовал мощный ураган. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

Чехию накрыл мощный ураган, который оставил без электричества сотни тысяч домов: есть пострадавшие

Ураган в Чехии. Фото: EPA/UPG

Как стало известно, несколько районов Чехии пострадали от сильного ветра. Только за один вечер сотрудники спасательной службы совершили около трех с половиной тысяч выездов, помогая ликвидировать последствия разбушевавшейся стихии. 

Наибольший ущерб непогода нанесла западным регионам страны. Там сильные порывы ветра повредили крыши зданий и валили деревья. Из-за падающих веток усложнилось движение транспорта. В результате урагана пострадал один человек. Обесточены оказались около 300 тысяч домов. 

По состоянию на утро 22 октября, без электроэнергии остаются более семи тысяч домохозяйств. Сотни ремонтных бригад интенсивно работают над восстановлением энергоснабжения. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Польше из-за сильного ветра во время урагана погиб гражданин Украины. 43-летний мужчина находился в легковом автомобиле, когда из-за сильного порыва ветра его унесло в ров. От полученных травм пострадавший скончался на месте. По все стране стихия унесла жизни четверых человек. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в американском штате Техас медицинский работник убивал пациентов больницы. За один год мужчина убил четверых человек. До своей смерти пациенты успешно восстанавливались после перенесённых операций, однако затем их состояние внезапно ухудшалось и они умирали. Стражам порядка удалось выяснить, что 37-летний мужчина, работающий медбратом, вводил пациентам воздух в артерии. 



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Источник: https://korrespondent.net/world/4408997-v-chekhyy-urahan-ostavyl-bez-sveta-300-tysiach-domov
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