На испанском острове Пальма спасли собак, которые оказались окружены лавой (ВИДЕО)



















В Испании спасли животных, которые оказались в ловушке из-за извержения. Об этом сообщает издание УНИАН.

Спасение животных на острове Ла-Пальма. Фото: Aerocamaras

Как стало известно, на острове Ла-Пальма активисты спасли четырех собак. Сообщается, что они оказались в ловушке, когда во время извержения вулкана Кумбре-Вьеха 70-летний местный житель взял их с собой на охоту. Как передает издание, мужчину встретили представители гражданской гвардии и вынудили эвакуироваться, оставив своих питомцев.

Собаки инстинктивно вернулись домой и укрылись в бассейне, где раскалённая лава не смогла их достать. На протяжении долгого времени им сбрасывали еду с воздуха.

На днях специалисты из компании Aerocamaras запланировали спасательную операцию с участием беспилотников, однако их опередили активисты из команды A Team. Они сообщили о спасении животных.

Зоозащитники оставили надпись в бассейне о том, что собаки в порядке. Оператор дрона отправил летательный аппарат к дому мужчины и убедился, что животные спасены.

Предполагается, что зоозащитники предпочли действовать анонимно, так как гражданским лицам запрещено находиться в опасной территории.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что на Чехию обрушился мощный ураган. Порывы ветра разрушали крыши зданий и валили деревья. Из-за падающих веток движение автотранспорта в некоторых районах было затруднено. Более 300 тысяч домов были обесточены.

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