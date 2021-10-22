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На испанском острове Пальма спасли собак, которые оказались окружены лавой (ВИДЕО)

Зоозащитники оставили надпись в бассейне о том, что собаки в порядке

сегодня, 15:35
Автор:

Денис Подставной
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В Испании спасли животных, которые оказались в ловушке из-за извержения. Об этом сообщает издание УНИАН.

На испанском острове Пальма спасли собак, которые оказались окружены лавой (ВИДЕО)

Спасение животных на острове Ла-Пальма. Фото: Aerocamaras

Как стало известно, на острове Ла-Пальма активисты спасли четырех собак. Сообщается, что они оказались в ловушке, когда во время извержения вулкана Кумбре-Вьеха 70-летний местный житель взял их с собой на охоту. Как передает издание, мужчину встретили представители гражданской гвардии и вынудили эвакуироваться, оставив своих питомцев. 

Собаки инстинктивно вернулись домой и укрылись в бассейне, где раскалённая лава не смогла их достать. На протяжении долгого времени им сбрасывали еду с воздуха.

На днях специалисты из компании Aerocamaras запланировали спасательную операцию с участием беспилотников, однако их опередили активисты из команды A Team. Они сообщили о спасении животных. 

Зоозащитники оставили надпись в бассейне о том, что собаки в порядке. Оператор дрона отправил летательный аппарат к дому мужчины и убедился, что животные спасены. 

Предполагается, что зоозащитники предпочли действовать анонимно, так как гражданским лицам запрещено находиться в опасной территории. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что на Чехию обрушился мощный ураган. Порывы ветра разрушали крыши зданий и валили деревья. Из-за падающих веток движение автотранспорта в некоторых районах было затруднено. Более 300 тысяч домов были обесточены. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Соединённых Штатах Америки медработник совершил убийство четверых пациентов. Мужчина вводил воздух в артерии пострадавших. Суд признал медбрата виновным. 


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Источник: https://www.unian.net/world/v-ispanii-spasli-4-sobaki-na-mesyac-popavshih-v-lavovyy-plen-video-novosti-mira-11585170.html
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