В Китае десятки шахтеров оказались под завалами: есть погибшие

В Китае шахтеры оказались под завалами. Об этом сообщает издание "Корреспондент".

Обрушение шахты в Китае. Фото: AP (архивное фото)

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 14 августа, на угольной шахте в провинции Цинхай, что на северо-западе страны. Собщается, что на момент обрушения горной породы и затопления в шахте находился 21 горняк.

После обрушения одного человека удалось поднять на поверхность. Он был госпитализирован медиками, которые прибыли на место инцидента. На данный момент пострадавший находится в тяжелом состоянии. Также известно об одном погибшем.

Еще 19 человек оказалось под завалом. На месте происшествия проводятся спасательные работы.

Химачал-Прадеш. Оползень обрушился на несколько транспортных средств, в которых находились люди. Прибывшие на место инцидента медики доставили десятерых человек в больницы. Они получили травмы различной степени тяжести. В результате происшествия погибло 13 человек и еще 30 числятся пропавшими без вести. Подробно об этом читайте в нашем материале. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Индии из-за схода оползня под завалами оказались несколько десятков человек. Сообщается, что инцидент произошел в штате

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Турции образовались масштабные наводнения. Затопленными оказались несколько провинций. На данный момент из опасных районов уже было эвакуировано около 17 тысяч человек. Стихия нанесла ущерб инфраструктуре городом. Были разрушены мосты и линии электропередач. Сообщается, что в результате наводнений погибли уже несколько десятков человек. Подробнее читайте в нашей статье.

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