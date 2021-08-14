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Главная Новости Мир Азия В Китае десятки шахтеров оказались под завалами: есть погибшие
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В Китае десятки шахтеров оказались под завалами: есть погибшие

Одного человека удалось поднять на поверхность

14 августа 2021, 16:40
Автор:

Денис Подставной

В Китае шахтеры оказались под завалами. Об этом сообщает издание "Корреспондент". 

В Китае десятки шахтеров оказались под завалами: есть погибшие

Обрушение шахты в Китае. Фото: AP (архивное фото)

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 14 августа, на угольной шахте в провинции Цинхай, что на северо-западе страны. Собщается, что на момент обрушения горной породы и затопления в шахте находился 21 горняк. 

После обрушения одного человека удалось поднять на поверхность. Он был госпитализирован медиками, которые прибыли на место инцидента. На данный момент пострадавший находится в тяжелом состоянии. Также известно об одном погибшем. 

Еще 19 человек оказалось под завалом. На месте происшествия проводятся спасательные работы. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Индии из-за схода оползня под завалами оказались несколько десятков человек. Сообщается, что инцидент произошел в штате Химачал-Прадеш. Оползень обрушился на несколько транспортных средств, в которых находились люди. Прибывшие на место инцидента медики доставили десятерых человек в больницы. Они получили травмы различной степени тяжести. В результате происшествия погибло 13 человек и еще 30 числятся пропавшими без вести. Подробно об этом читайте в нашем материале. 
Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Турции образовались масштабные наводнения. Затопленными оказались несколько провинций. На данный момент из опасных районов уже было эвакуировано около 17 тысяч человек. Стихия нанесла ущерб инфраструктуре городом. Были разрушены мосты и линии электропередач. Сообщается, что в результате наводнений погибли уже несколько десятков человек. Подробнее читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4387273-v-kytae-dva-desiatka-shakhterov-okazalys-pod-zavalamy
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