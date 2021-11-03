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В Китае гражданам посоветовали запастись товарами первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации

В Китае уже ввели строгие ограничения из-за борьбы с коронавирусом

сегодня, 01:55
Автор:

Ольга Чародий
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Правительство Китая посоветовало своим гражданам приобрести товары первой потребности в достаточном количестве на случай чрезвычайной ситуации. Однако неизвестно, идет ли речь о локдауне из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает BBC. В сообщении Министерства торговли Китая говорится, что в любой момент в стране могут объявить режим чрезвычайной ситуации, и китайские семьи должны быть готовы к этому. Местные власти попросили обеспечить работу сети поставок продуктов и стабильность цен.

В Китае гражданам посоветовали запастись товарами первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации

Китай (фото из открытых источников)


Однако после такого сообщения большинство граждан стали покупать все, что попадалось под руку. В государственных СМИ Китая начали публиковать призывы к гражданам с просьбой не делать этого, а также опровергали информацию о введении локдауна из-за пандемии коронавируса. В Китае уже ввели строгие ограничения из-за борьбы с коронавирусом. В стране надеются добиться нулевого уровня заражений коронавирусом к началу зимних Олимпийских игр, которые начнутся в феврале.


Напомним, жителям 4-миллионного города Ланьчжоу приказали не покидать свои дома, кроме особой необходимости по той причине, что здесь произошел рост заболеваемости на коронавирус. Об этом информирует " Синьхуа ". Городские чиновники издали распоряжение закрыть жилые микрорайоны, чтобы не увеличивать количество инфицированных коронавирусной инфекцией. Жители города должны находиться дома, а въезд и выезд находятся на особом контроле полиции. Разрешают выходить в город только тем, кому нужны предметы первой необходимости или помощь медиков. В городе не курсируют автобусный и ж/д транспорт, не работает такси. Отменены полеты самолетов из Пекина в Ланьчжоу. Когда они будут обновлены, неизвестно.





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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59133027
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