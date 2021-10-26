Через 40 больных коронавирусом закрыли 4-миллионный город в Китае

Жителям 4-миллионного города Ланьчжоу приказали не покидать свои дома, кроме особой необходимости по той причине, что здесь произошел рост заболеваемости на коронавирус. Об этом информирует " Синьхуа ".

В китайском городе-миллионнике объявлен локдаун (фото из открытых источников)

Городские чиновники издали распоряжение закрыть жилые микрорайоны, чтобы не увеличивать количество инфицированных коронавирусной инфекцией. Жители города должны находиться дома, а въезд и выезд находятся на особом контроле полиции. Разрешают выходить в город только тем, кому нужны предметы первой необходимости или помощь медиков.

В городе не курсируют автобусный и ж/д транспорт, не работает такси. Отменены полеты самолетов из Пекина в Ланьчжоу. Когда они будут обновлены, неизвестно.

Ланьчжоу – это административный центр, расположенной на северо-западе Китая провинции Ганьсу. 25 октября в городе зарегистрировали 6 новых случаев короновирусной болезни. Начиная с 17 октября количество инфицированных здесь выросло на 39 человек.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Китае снова фиксируют вспышку коронавируса в нескольких регионах . В течение последней недели в Китае зафиксировали новую вспышку коронавируса среди населения. Более ста новых случаев регистрируют медицинские работники в 11 провинциях и столице. По словам представителя Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фена, медики опасаются, что вспышка распространится и будет больше инфицированных, поэтому вводятся новые усиленные ограничения. Ситуация с заболеваемостью резко ухудшилась с 17 октября из-за расширения географии вспышек болезни, хотя 75% китайцев уже получили две дозы вакцины.

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