logo

BTC/USD

60408.68

ETH/USD

4189.46

LTC/USD

193.99

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Через 40 больных коронавирусом закрыли 4-миллионный город в Китае
commentss НОВОСТИ Все новости

Через 40 больных коронавирусом закрыли 4-миллионный город в Китае

Жители Ланьчжоу обязаны оставаться дома, а въезд и выезд из жилых районов строго контролируется

26 октября 2021, 23:20
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Жителям 4-миллионного города Ланьчжоу приказали не покидать свои дома, кроме особой необходимости по той причине, что здесь произошел рост заболеваемости на коронавирус. Об этом информирует " Синьхуа ".

Через 40 больных коронавирусом закрыли 4-миллионный город в Китае

В китайском городе-миллионнике объявлен локдаун (фото из открытых источников)

Городские чиновники издали распоряжение закрыть жилые микрорайоны, чтобы не увеличивать количество инфицированных коронавирусной инфекцией. Жители города должны находиться дома, а въезд и выезд находятся на особом контроле полиции. Разрешают выходить в город только тем, кому нужны предметы первой необходимости или помощь медиков.

В городе не курсируют автобусный и ж/д транспорт, не работает такси. Отменены полеты самолетов из Пекина в Ланьчжоу. Когда они будут обновлены, неизвестно.

Ланьчжоу – это административный центр, расположенной на северо-западе Китая провинции Ганьсу. 25 октября в городе зарегистрировали 6 новых случаев короновирусной болезни. Начиная с 17 октября количество инфицированных здесь выросло на 39 человек.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Китае снова фиксируют вспышку коронавируса в нескольких регионах . В течение последней недели в Китае зафиксировали новую вспышку коронавируса среди населения. Более ста новых случаев регистрируют медицинские работники в 11 провинциях и столице. По словам представителя Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фена, медики опасаются, что вспышка распространится и будет больше инфицированных, поэтому вводятся новые усиленные ограничения. Ситуация с заболеваемостью резко ухудшилась с 17 октября из-за расширения географии вспышек болезни, хотя 75% китайцев уже получили две дозы вакцины.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://russian.news.cn/2021-10/26/c_1310270518.htm
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!