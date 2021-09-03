В Китае на одном из предприятий произошел крупный пожар: сотрудники пропали без вести

На одном из китайских предприятий произошел пожар. Об этом сообщает издание Корреспондент.

На предприятии, которое занималось изготовлением пенопласта произошел пожар. Фото: buzzfeednews.com.

Как стало известно, инцидент произошел в китайском городе Цзясин, которая находится в провинции Чжэцзян, что на востоке страны. Сообщается, что в производственном помещении предприятия, которое специализируется на изготовлении пенопласта произошло сильное возгорание.

На место событий прибыли сотрудники пожарной службы. Им уже удалось ликвидировать возгорание. В результате происшествия, на данный момент, шестеро работников предприятия считаются пропавшими без вести. Спасатели занимаются их поиском. Причина пожара пока не названа. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Стамбуле на химическом заводе произошел сильный пожар. Предприятие занималось выработкой турецкого одеколона для рук и дезинфицирующих средств. Пламенем окутало большое количество производств и цехов. В результате происшествия пострадал один человек. Сообщается, что он пытался самостоятельно ликвидировать возгорание. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Старозагорской области Болгарии на старейшем оружейном заводе страны произошел пожар. По предварительным данным, пламя охватило склад с готовой продукцией, размеры которого составляют около 150 квадратных метров. В результате инцидента погиб один из сотрудников предприятия, его коллеге удалось спастись. Отмечается, что на складе находились взрывчатые материалы. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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