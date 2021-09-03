logo
Русский Українська

BTC/USD

50521.09

ETH/USD

3968.82

LTC/USD

207.46

USD/UAH

26.99

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия В Китае на одном из предприятий произошел крупный пожар: сотрудники пропали без вести
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае на одном из предприятий произошел крупный пожар: сотрудники пропали без вести

Спасатели занимаются поиском пропавших работников предприятия

сегодня, 18:32
Автор:

Денис Подставной

На одном из китайских предприятий произошел пожар. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Китае на одном из предприятий произошел крупный пожар: сотрудники пропали без вести

На предприятии, которое занималось изготовлением пенопласта произошел пожар. Фото: buzzfeednews.com.

Как стало известно, инцидент произошел в китайском городе Цзясин, которая находится в провинции Чжэцзян, что на востоке страны. Сообщается, что в производственном помещении предприятия, которое специализируется на изготовлении пенопласта произошло сильное возгорание. 

На место событий прибыли сотрудники пожарной службы. Им уже удалось ликвидировать возгорание. В результате происшествия, на данный момент, шестеро работников предприятия считаются пропавшими без вести. Спасатели занимаются их поиском. Причина пожара пока не названа. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Стамбуле на химическом заводе произошел сильный пожар. Предприятие занималось выработкой турецкого одеколона для рук и дезинфицирующих средств. Пламенем окутало большое количество производств и цехов. В результате происшествия пострадал один человек. Сообщается, что он пытался самостоятельно ликвидировать возгорание. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Старозагорской области Болгарии на старейшем оружейном заводе страны произошел пожар. По предварительным данным, пламя охватило склад с готовой продукцией, размеры которого составляют около 150 квадратных метров. В результате инцидента погиб один из сотрудников предприятия, его коллеге удалось спастись. Отмечается, что на складе находились взрывчатые материалы. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/world/4393825-v-kytae-posle-pozhara-na-predpryiatyy-propaly-bez-vesty-shest-chelovek
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ