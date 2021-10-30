В Китае просят не устраивать свадьбу и похороны из-за нового всплеска COVID-19

В Китае граждан попросили обойтись без вечеринок по поводу свадьбы и поминальных служб и похорон, потому что началась новая волна заражений коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает французское информагентство AFP News. Власти Пекина посоветовали местным жителям отложить проведение свадеб и сократить количество присутствующих на похоронных церемониях. Если эту директиву не выполнят — граждан предупредили о возможном закрытии границ, жестком карантине и полном локдауне.

Коронавирус (фото из открытых источников)





Сейчас в Китае новая волна заражений коронавирусом в десятке регионов, где чаще всего бывают туристы. Чиновники уже отдали приказ ограничить движение транспорта между городами и активизировать темпы тестирования граждан. При этом, в стране не более 250 случаев заражения коронавирусом в неделю. Строгие ограничения властей Китая обусловлены еще и тем, что даже когда появляется несколько новых случаев, их пытаются локализовать, поскольку в феврале в стране должны состояться зимние Олимпийские игры. Чтобы попасть в определенные города, граждане должны предоставить отрицательный результат теста перед въездом, прежде всего из городов, где недавно были зарегистрированы случаи заражения.





На платформе отслеживания контактов Feichangzhun сообщили о необходимости отмены более половины рейсов из двух основных аэропортов Пекина. До этого было отменено движение двух скоростных поездов, направлявшихся в Пекин, а 450 пассажиров направились тестироваться.





Напомним, в течение последней недели в Китае зафиксировали новую вспышку коронавируса среди населения. Более ста новых случаев регистрируют медицинские работники в 11 провинциях и столице. По словам представителя Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фена, медики опасаются, что вспышка распространится и будет больше инфицированных, поэтому вводятся новые усиленные ограничения

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