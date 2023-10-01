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В КНДР сделали новое абсурдное заявление о войне РФ с Украиной

В МИДе Северной Кореи отметили, что их страна и Россия якобы имеют традиционные отношения дружбы.

сегодня, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Представители Северной Кореи издали абсурдное сообщение о войне в Украине, что очень напоминает российские пропагандистские нарративы.

В КНДР сделали новое абсурдное заявление о войне РФ с Украиной

Ким Чен Ын и Путин (фото из открытых источников)

По словам заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, в военном вторжении, которое начало РФ в Украине, виноват Запад. Об этом информирует информационное агентство Yonhap .


Как утверждает чиновник из КНДР, Соединенные Штаты несут угрозы международному порядку и глобальному миру по причине создания альянсов в разных странах мира, и именно НАТО является "организатором украинского кризиса".

В министерстве этой страны еще отмечают, что КНДР и РФ вроде бы соединены традиционными дружескими отношениями и сотрудничеством.

Также представители Пхеньяна уже снова обвинили Соединенные Штаты в попытке создавать у представителей мировой общественности ошибочные впечатления, что отношения КНДР и РФ представляют угрозу для глобального мира.

Замминистра говорит, что будто Соединенные Штаты и страны Запада дали толчок отношениям между КНДР и РФ "к вершине развития".

"Отношения КНДР и России выходят на новый высокий этап... и служат мощной крепостью и стратегическим опорным пунктом для сохранения мира и сдерживания военных угроз и вмешательства империалистов", — заявил чиновник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ким Чен Ын сделал первое заявление об Украине после встречи с Путиным. После встречи с российским президентом Владимиром Путиным северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что его страна "поддерживает решение Путина и правительства России". Также он отметил, что для КНДР приоритетом являются отношения с Кремлем.

Кроме этого Ким Чен Ын заявил, что надеется и дальше с Россией "вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства".
 



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