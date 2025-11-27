В Кыргызстане спрятали от Путина украинское посольство (ВИДЕО)

Экран, за которым спрятано посольство Украины. Фото: Радио Свобода

Во время официального визита Владимира Путина в Кыргызстан власти страны пошли на беспрецедентный шаг и временно "спрятали" за большим LED-экраном украинское посольство в центре Бишкека. Это стало заметной деталью пышнейшего приема российского диктатора с начала полномасштабной войны против Украины.

Визит Путина начался 25 ноября и стал третьим с 2022 года. По данным российского издания "Агентство", на этот раз для российского диктатора подготовили роскошную церемонию, контрастирующую с военной реальностью, созданной Кремлем. На трапе самолета Путина встречал Садыр Жапаров, а вдоль красной дорожки выстроили сокольников с беркутами, всадников с копьями, кинологов и танцовщиц в национальных костюмах. Внутри аэропорта Путину сыграли "Калинку" на традиционных инструментах.

На следующий день кортеж Путина сопровождали 26 всадников. Город частично парализовали пробки, все школы перевели на дистанционное обучение, а движение в центре ограничили.

Однако самое большое внимание привлек огромный экран, который возвели перед визитом Путина. Он полностью закрыл здание украинского посольства и государственный флаг. В пресс-службе президента Кыргызстана объяснили это "новыми элементами протокола", однако в посольстве Украины дипломатически намекнули, что "причинно-следственная связь безусловно есть". Журналисты Радио Свобода также подтвердили, что экран установили специально перед прибытием делегации РФ.

Украинский журналист Григорий Пырлык отметил, что экран расположили именно между резиденцией Жапарова, где Путин принимал участие в саммите ОДКБ, и посольством Украины, таким образом полностью скрывая символы Украины от кортежа Кремля.

