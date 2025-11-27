logo_ukra

У Киргизстані сховали від Путіна українське посольство (ВІДЕО)
У Киргизстані сховали від Путіна українське посольство (ВІДЕО)

У Бішкеку під час візиту Путіна українське посольство закрили великим LED-екраном

27 листопада 2025, 19:35
Автор:
Slava Kot

Під час офіційного візиту Володимира Путіна до Киргизстану влада країни пішла на безпрецедентний крок та тимчасово "сховала" за великим LED-екраном українське посольство в центрі Бішкека. Це стало помітною деталлю найпишнішого прийому російського диктатора з початку повномасштабної війни проти України.

У Киргизстані сховали від Путіна українське посольство (ВІДЕО)

Екран за яким заховано посольство України. Фото: Радіо Свобода

Візит Путіна почався 25 листопада й став уже третім з 2022 року. За даними російського видання "Агентство", цього разу для російського диктатора підготували розкішну церемонію, яка контрастує з воєнною реальністю, створеною Кремлем. На трапі літака Путіна зустрічав Садир Жапаров, а вздовж червоної доріжки вишикували соколярів з беркутами, вершників зі списами, кінологів та танцівниць у національних костюмах. Усередині аеропорту Путіну зіграли "Калинку" на традиційних інструментах.

Наступного дня кортеж Путіна супроводжували 26 вершників. Місто частково паралізували затори, усі школи перевели на дистанційне навчання, а рух у центрі обмежили.

Проте найбільшу увагу привернув величезний екран, який звели перед візитом Путіна. Він повністю закрив будівлю українського посольства та державний прапор. У пресслужбі президента Киргизстану пояснили це "новими елементами протоколу", однак у посольстві України дипломатично натякнули, що "причинно-наслідковий зв'язок безумовно є". Журналісти "Радіо Свобода" також підтвердили, що екран встановили спеціально перед прибуттям делегації РФ.

Український журналіст Григорій Пирлик зазначив, що екран розташували саме між резиденцією Жапарова, де Путін брав участь у саміті ОДКБ, і посольством України, таким чином повністю приховавши символи України від кортежу Кремля.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін під час виступу в Киргизстані поставив Україні одну умову для припинення бойових дій.

Також "Коментарі" писали, що Путін назвав "бомжами" українських військових на фронті.



