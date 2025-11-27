logo_ukra

Світ Росія "Це не жарт": Путін назвав "бомжами" українських військових на фронті
"Це не жарт": Путін назвав "бомжами" українських військових на фронті

Володимир Путін порівняв українських солдатів з безхатьками.

27 листопада 2025, 16:55
Автор:
Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін назвав українських військових на фронті "бомжами". За його словами, деякі з них так виглядають, адже нібито перебувають в заблокованому росіянами місці поблизу річки Оскол на Харківщині.

"Це не жарт": Путін назвав "бомжами" українських військових на фронті

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін під час пресконференцію за підсумками візиту до Киргизстану зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. В один момент російський диктатор заявив, що армія РФ нібито заблокувала понад 3000 українських солдатів, які перебувають в такій ситуації кілька тижнів.

"На лівому березі річки Оскол заблоковано ще 15 батальйонів, це 3500 людей. Деякі наші командири кажуть, що окремі військовослужбовці ЗСУ у цьому районі вже виглядають як бомжі. Це не жарт. Вони в такому стані перебувають не один тиждень", — сказав Путін та посміхнувся.

Очільник Кремля заявив, що Покровськ перебуває в оточенні російської армії, а нібито Вовчанськ сили РФ майже повністю захопили. Також за словами Путіна, росіяни швидкими темпами йдуть у наступ на півночі Запорізької області та підійшли до Гуляйполя. За його словами, на цьому напрямку може статися "обвал фронту".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін погодився на припинення бойових дій, якщо Україна віддасть Росії частково окуповані області, зокрема йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Також "Коментарі" писали, що колишній прем’єр РФ Сергій Степашин заявив, що Одеса та Миколаїв можуть "добровільно возз’єднатися" з Росією. За його словами, це може статися під час наступного етапу російської кампанії з розширення.



