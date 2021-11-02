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В метро Токио мужчина с ножом напал на пассажиров и поджег поезд

В общей сложности пострадали не менее 10 человек

сегодня, 01:50
Автор:

Ольга Чародий
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В метро Токио (Япония) мужчина с ножом совершил нападение на пассажиров и устроил поджог поезда. Его уже задержали полицейские. Об этом сообщают японский вещатель NHK и издание Kyodo News. Нападение произошло около 20:00 по местному времени в вагоне, проходившем у станции Кокурио в городе Чофу на западе Токио. Нападающий зашел в поезд метро, ​​разлил легковоспламеняющееся вещество, вероятно нефть, устроил пожар и напал с ножом на пассажиров. В общей сложности пострадали не менее 10 человек. Один из пострадавших получил тяжелые травмы. СМИ сообщали, что подозреваемый разлит соляную кислоту. В то же время, полиция не подтвердила эту информацию.

В метро Токио мужчина с ножом напал на пассажиров и поджег поезд

Токио - фото из открытых источников


В результате возгорания сгорело несколько сидений. Нападающего удалось задержать почти сразу. Отмечается, что мужчина не сопротивлялся. Полиция не сообщает деталей о личности задержанного и мотивах преступления. Известно лишь то, что нападающему 24 года.


Напомним, в столице Японии, городе Токио, возле станции Сейджогакуен, вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров поезда. В результате происшествия около десяти человек получили ранения. Об этом пишет издание Sankei. По информации источника, после совершения нападения мужчина сбежал с места происшествия. Однако уже спустя некоторое время его заметили в магазине, который расположен примерно в пяти километрах от станции.  Как оказалось, нападавший уже вскоре сам сдался полиции, потому что устал скрываться и знал, что рано или поздно его все равно поймают. Выяснилось, что мужчина с ножом, поранивший по меньшей мере десять человек — это 36-летний местный житель Юсуке Цусима. 





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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2021/10/c417d049af26-breaking-news-smoke-from-apparent-gasoline-fire-fills-keio-line-train.html
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