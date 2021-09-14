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Главная Новости Мир Азия В Мьянме в пункте проверки на COVID прогремел взрыв: есть погибшие и раненые (ФОТО)
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В Мьянме в пункте проверки на COVID прогремел взрыв: есть погибшие и раненые (ФОТО)

В Мьянме взорвалась бомба в пункте проверки на коронавирус

сегодня, 14:05
Автор:

Денис Подставной

В Мьянме взорвалась бомба. Об этом сообщает издание РБК-Украина. 

В Мьянме в пункте проверки на COVID прогремел взрыв: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Взрыв в Мьянме. Фото: flickr.com/toozler.

Как стало известно, инцидент произошел в районе Мандалая, что на севере страны. Сообщается, что в одном из пунктов проверки на коронавирусную инфекцию взорвалась бомба. 

В результате инцидента погибли два человека и еще по меньшей мере четверо получили ранения различной степени тяжести. Потерпевшие были доставлены в военный госпиталь.  

Отмечается, что пострадали двое гражданских, двое сотрудников спасательной службы и несколько силовиков. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. 

В Мьянме в пункте проверки на COVID прогремел взрыв: есть погибшие и раненые (ФОТО) - фото 2

Фото: news-eleven.com.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в нигерийском штате Экити Санди Абуту вооруженная группа неизвестных лиц совершила нападение на несколько автобусов с пассажирами. Они остановили транспорт на автодороге и угрожая оружием похитили людей. В полиции подтвердили похищение четырех человек. Учесть еще более чем 30 пассажиров автобуса остается неизвестной. Стражи порядка предпринимают меры для спасения граждан. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Пакистане удар молнии пришелся в несколько жилых домов. Во время инцидента в помещениях находились жильцы. В результате попадания молнии погибли четырнадцать человек и еще несколько были ранены. Пострадавших госпитализировали медики, которые прибыли на место событий. Отмечается, что все погибшие были членами одной большой семьи. Большинство из них были женщины и дети. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/myanme-vzorvalas-bomba-punkte-proverki-covid-1631554053.html
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