В Пакистане молния убила 14 человек: погибшие были членами одной семьи

В Пакистане молния убила в группу людей. Об этом сообщает издание The Daily Star.

В Пакистане молния убила 14 человек. Фото из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел в горном районе пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, что на северо-западе страны. Сообщается, что удар молнии поразил несколько жилых домов, в которых находились люди.

Как сообщил официальный председатель провинции, в результате происшествия погибли четырнадцать человек. Все они были членами одной семьи. Ранения получили еще трое человек. Они были госпитализированы.

В число погибших входят пятеро детей и четыре женщины.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на северо-востоке Франции потерпел крушение вертолёт со спасателями. Они направлялись на помощь велосипедисту, который травмировался в горной местности. На борту винтокрылой машины находилось пятеро человек. Очевидцы рассказали, что видели, как машина сделала несколько кругов над местом посадки, а затем быстро начала терять высоту и рухнула. После падения последовало два взрыва. В результате происшествия погиб, как минимум один человек. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Джорджия прогремел взрыв в жилом многоквартирном доме. В результате взрыва произошло обрушение части здания. Под завалами оказались несколько человек. На место прибыли правоохранители и спасатели. Они зафиксировали сильный запах газа и начали эвакуацию жильцов близлежащих домов. В результате происшествия погибли по меньшей мере четыре человека и еще несколько числятся пропавшими без вести. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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