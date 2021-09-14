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Главная Новости Мир Африка В Нигерии боевики похитили пассажиров двух автобусов
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В Нигерии боевики похитили пассажиров двух автобусов

Злоумышленники остановили автобусы и похитили пассажиров

сегодня, 11:02
Автор:

Денис Подставной

В Нигерии боевики похитили людей. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Нигерии боевики похитили пассажиров двух автобусов

Похищение людей в Нигерии. Фото: forstrategy.org.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 13 сентября на автодороге в нигерийском штате Экити Санди Абуту, что на юге страны. Сообщается, что вооруженная группа неизвестных остановила два автобуса и совершила похищение пассажиров. 

В правоохранительных органах рассказали, что точно установлено похищение четырех человек. Участь еще более чем 30 пассажиров остается неизвестной. 

Представитель полиции отметил, что на данный момент принимаются все меры для того, чтобы спасти граждан. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском городе Чикаго женщина несколько раз выстрелила из огнестрельного оружия в голову своего 12-летнего сына. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Преступница созналась в содеянном и отдала правоохранителям орудие убийства. В полиции отметили, что во время задержания подозреваемая находилась в параноидальном состоянии. Женщина убила своего сына, якобы из-за того, что он потерял флеш-карту. На данный моменту устанавливаются все обстоятельства инцидента. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в штате Флорида (США) маленькой девочке пришлось притвориться мёртвой для того, чтобы выжить. В дом к её семье ворвался вооруженный мужчина, который расстрелял всех, кто находился внутри. Всё это произошло на глазах у ребёнка. Сообщается, что подозреваемый в ранее служил в морской пехоте. В правоохранительных органах рассказали, что мужчина был психически нестабильным. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4396787-v-nyheryy-boevyky-zakhvatyly-dva-passazhyrskykh-avtobusa-y-pokhytyly-luidei
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