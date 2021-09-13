В США произошел взрыв в многоквартирном доме: есть раненые и погибшие (ФОТО)

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Денис Подставной
В Соединённых Штатах Америки прогремел взрыв в жилом здании. Об этом сообщает издание WSB-TV 2, ссылаясь на правоохранительные органы.
Обрушение дома в США. Фото: Twitter.
Как стало известно, инцидент произошел вечером 12 сентября в американском штате Джорджия. Сообщается, что в трехэтажном жилом доме произошел взрыв.
Фото: Twitter.
Из-за взрыва произошло частичное обрушение здания. На место происшествия поспешили правоохранители и спасатели, которые зафиксировали сильный запах газа. По предварительным данным, причиной трагедии стали неполадки в газопроводной системе.
В результате происшествия погибли по меньшей мере четыре человека и еще двое числятся пропавшими без вести. Жильцов близлежащих домов и уцелевшей части здания эвакуировали. Раненые были доставлены в медицинские учреждения.
Как рассказали очевидцы происшествия, взрыв был настолько мощным, что смог повредить соседние дома.
Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что на юге Франции произошел пожар на заводе. В здании площадью 400 квадратных метров загорелся резервуар с кислотой. Вскоре огонь окутал все строение. Граждан, которые проживают неподалёку от предприятия попросили не выходить на улицу. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Также "Комментарии" информировали о том, что в небе над Великобританией был замечен огненный шар. Метеор озаривший ночное небо в Саутгемптоне был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Яркий объект сгорел в атмосфере нашей планеты за несколько секунд. В сети появилось видео с места событий.
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