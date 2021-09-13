Во Франции разбился вертолёт со спасателями (ВИДЕО)

Во Франции потерпел крушение вертолёт спасательной службы. Об этом сообщает издание BFMTV.

Афиакатастрофа во Франции. Фото: avionslegendaires.net.

Как стало известно, инцидент произошел на северо-востоке страны. Сообщается, что винтокрылая машина спасателей департамента Изер упала в горах. На борту летательного аппарата находилось пятеро человек (несколько членов экипажа и сотрудники спасательной службы).

Вертолёт направлялся на помощь велосипедисту, который получил травмы катаясь в сложных горных условиях. Как рассказывают очевидцы события, спасатели сделали несколько кругов над местом посадки, после чего машина резко начала терять высоту и вскоре рухнула на землю. Было слышно несколько взрывов.

По информации издания, в результате авиакатастрофы погиб по меньшей мере один человек. На данный момент устанавливается причина крушения. Отмечается, что на момент происшествия в этом районе были хорошие погодные условия.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России пассажирский самолет осуществил жесткую посадку . Согласно предварительным данным, на его борту находилось шестнадцать человек, из которых двое пилотов и четырнадцать пассажиров. Возможной причиной авиакатастрофы могла стать ошибка экипажа при полёте в сложных условиях или отказ двигателя.

Также "Комментарии" информировали о том, что в российском модуле Международной космической станции был слышен запах гари. Сработала система пожарной тревоги и космонавтам пришлось активировать фильтр, который очищает атмосферу станции. Астронавт Европейского космического агентства рассказал, что в американский сегмент станции проник запах сгоревшей электроники.

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