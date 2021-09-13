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Главная Новости Мир Европа Во Франции разбился вертолёт со спасателями (ВИДЕО)
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Во Франции разбился вертолёт со спасателями (ВИДЕО)

На борту вертолета находились пятеро человек

сегодня, 10:57
Автор:

Денис Подставной

Во Франции потерпел крушение вертолёт спасательной службы. Об этом сообщает издание BFMTV. 

Во Франции разбился вертолёт со спасателями (ВИДЕО)

Афиакатастрофа во Франции. Фото: avionslegendaires.net.

Как стало известно, инцидент произошел на северо-востоке страны. Сообщается, что винтокрылая машина спасателей департамента Изер упала в горах. На борту летательного аппарата находилось пятеро человек (несколько членов экипажа и сотрудники спасательной службы). 

Вертолёт направлялся на помощь велосипедисту, который получил травмы катаясь в сложных горных условиях. Как рассказывают очевидцы события, спасатели сделали несколько кругов над местом посадки, после чего машина резко начала терять высоту и вскоре рухнула на землю. Было слышно несколько взрывов.

По информации издания, в результате авиакатастрофы погиб по меньшей мере один человек. На данный момент устанавливается причина крушения. Отмечается, что на момент происшествия в этом районе были хорошие погодные условия. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России пассажирский самолет осуществил жесткую посадку. Согласно предварительным данным, на его борту находилось шестнадцать человек, из которых двое пилотов и четырнадцать пассажиров. Возможной причиной авиакатастрофы могла стать ошибка экипажа при полёте в сложных условиях или отказ двигателя. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в российском модуле Международной космической станции был слышен запах гари. Сработала система пожарной тревоги и космонавтам пришлось активировать фильтр, который очищает атмосферу станции. Астронавт Европейского космического агентства рассказал, что в американский сегмент станции проник запах сгоревшей электроники. 


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Источник: https://www.bfmtv.com/police-justice/isere-un-helicoptere-de-la-securite-civile-s-ecrase-avec-cinq-personnes-a-son-bord_AN-202109120170.html
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