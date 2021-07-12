В Испании вертолет таможенников упал в воду во время погони за наркоторговцами: есть погибшие (ФОТО)

В Испании вертолет таможенной службы упал в море. Об этом сообщает издание El Mundo.

Крушение вертолета в Испании. Фото: El Confidencial

Как стало известно, в Испании, в тридцати милях от города Сотогранде потерпел крушение вертолет, который оказывал поддержку с воздуха катеру, преследовавшему торговцев наркотиками. Службам не хватило людей для перекрытия всей береговой линии.

Сообщается, что во время погони винтокрылая машина начала терять высоту и рухнула в воду. На борту вертолета находилось трое членов экипажа. Один человек погиб, еще двое были спасены. На данный момент устанавливаются причины крушения.

Отмечается, что за последние дни в этом районе активизировались торговцы наркотиками.

Глава правительства Испании Педро Санчес выразил сожаление по поводи гибели мужчины.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Индийском городе Джайпур молния ударила в группу из 27 человек. Из них, как минимум одиннадцать погибли и многие получили ранения. Они находились наверху башни форта, который является одним из популярных туристических мест в этом регионе. Некоторые из данной группы людей спрыгивали на землю. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Сучжоу, что находится к западу от Шанхая, обрушилось часть здания гостиницы. В результате происшествия пострадали, как минимум восемь человек, из них один погиб и еще трое были госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Десять человек были объявлены пропавшими без вести. На данный момент устанавливаются причины обрушения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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