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Главная Новости Мир Азия В Пакистане произошло серьезное ДТП: десятки пострадавших и погибших
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В Пакистане произошло серьезное ДТП: десятки пострадавших и погибших

Сообщается, что водитель автобуса превысил скорость

сегодня, 16:02
Автор:

Денис Подставной

В Пакистане произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает издание Xīnhuа.

В Пакистане произошло серьезное ДТП: десятки пострадавших и погибших

В Пакистане произошло смертельное ДТП. Фото из открытых источников

Инцидент произошел сегодня, 19 июля, на северо-востоке Пакистана в округе Дера-Гази-Хан. Как стало известно, автобус с пассажирами внутри совершил столкновение с трейлером. 

Сообщается, что водитель автобуса превысил допустимую скорость и врезался в трейлер возле объездной дороги. В результате происшествия погибло около 30 человек, еще по меньшей мере 27 получили травмы. 

На место инцидента прибыли сотрудники спасательных служб, которые доставили пострадавших в ближайшие медицинские учреждения.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Пакистане подорвался автобус с китайскими инженерами. Транспортное средство перевозило специалистов, которые должны были принимать участие в строительстве дамбы в городе Дасу. В результате происшествия погибли по меньшей мере 10 человек, многие были травмированы. Сообщается, о двух пропавших без вести. После взрыва автобус рухнул в овраг. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Румынии вертолет ВВС США совершил экстренную посадку прямо в центре столицы. Сообщается, что во время аварийного приземления винтокрылая машина сносила фонарные столбы. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно, летательный аппарат принимал участие в репетиции накануне мероприятий по случаю Дня ВВС Румынии. Очевидцы запечатлели на видео момент приземления вертолета. Подробности — в нашей статье


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Источник: http://russian.news.cn/2021-07/19/c_1310070097.htm
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