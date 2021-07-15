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Главная Новости Мир Европа Сносил фонари: прямо в центре столицы Румынии вертолет ВВС США совершил аварийную посадку (ВИДЕО)
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Сносил фонари: прямо в центре столицы Румынии вертолет ВВС США совершил аварийную посадку (ВИДЕО)

Black Hawk ВВС США приземлился на площади Шарля де Голля, что в центре столицы Румынии

сегодня, 17:43
Автор:

Денис Подставной








В румынской столице вертолет ВВС США совершил аварийную посадку. Об этом сообщает издание Digi24. 

Сносил фонари: прямо в центре столицы Румынии вертолет ВВС США совершил аварийную посадку (ВИДЕО)

В Румынии вертолет ВВС США совершил аварийную посадку. Фото из открытых источников

Как стало известно прямо в центре Бухареста, сегодня, 15 июля, вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk ВВС США совершил вынужденную посадку. Инцидент произошел на площади Шарля де Голля. Во время посадки винтокрылая машина задела фонарные столбы. 

Сообщается что вертолет будет доставлен на базу, где его осмотрят специалисты. Военнослужащие США и полиция Румынии проводят проверки на месте. В результате аварийного приземления никто не пострадал. 

Известно, что данная машина принимала участие в репетиции накануне мероприятий по случаю Дня ВВС Румынии и завершению румынского присутствия в Афганистане. 

Очевидцы события сняли вынужденную посадку вертолета на видео. 

Видео: YouTube - OP Info.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в испании разбился вертолет таможенной службы. Он упал в воду в то время, когда оказывал помощь катеру в преследовании торговцев наркотиками недалеко от испанского города Сотогранде. Сообщается, что в вертолете находилось три члена экипажа. На место происшествия прибыли сотрудники спасательной службы. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что на севере Польши в воду упал частный вертолет с тремя людьми на борту. Все они являются гражданами Украины, которые временно проживают на территории Польши. Сообщается, что у винтокрылой машины сразу после взлёта начались проблемы с двигателем и она постепенно начала терять высоту пока не рухнула в озеро. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/un-elicopter-militar-american-a-aterizat-fortat-in-piata-charles-de-gaulle-din-bucuresti-1598801
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