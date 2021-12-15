В парке японского города Киото высадили киевские каштаны

В парке японского города Киото по случаю 50-летия побратимства со столицей Украины Киевом высадили киевские каштаны. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета на официальном портале. В парке Такарагаике города Киото по случаю 50-летия побратимства японского города и украинской столицы высадили киевские каштаны.

Яблоки ( фото из открытых источников)

В церемонии приняли участие мэр города Киото Дайсаку Кадокава, Посол Украины в Японии Сергей Корсунский, глава Ассоциации дружбы Киева и Киото Мичико Такао и представители городского совета Киото. Также в концертном зале Киотского дома международных обменов состоялся праздничный концерт в честь 50-летия.

Напомним, министр, отвечающий за меры противодействия коронавируса, заявил, что в Японии чрезвычайное положение будет введено еще в восьми префектурах. Теперь чрезвычайное положение будет действовать в 21 префектуре. Режим чрезвычайного положения (ЧП) коснется префектур Хоккайдо, Мияги, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Окаяма и Хиросима. Он начнет действовать с пятницы, 27 августа, и продлится до 12 сентября.

Причиной расширения зон действия ЧП объясняется быстрым распространением штамма Delta. Правительство всеми силами пытается взять под контроль ситуацию с коронавируса, поскольку жители страны устают жить в условиях ограничений, а многие компании игнорируют неоднократные просьбы переводить людей на удаленную работу. Во вторник телекомпания NHK сообщила о 21 570 новых случаев заболевания и 42 смертельных случаях. Летальность в Японии составляет около 1,2% по сравнению с 1,7% в США и 2,0% в Великобритании. В условиях чрезвычайного положения предусмотрен запрет на продажу алкоголя, проведения караоке в ресторанах.

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