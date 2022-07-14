В Сеуле заметили проукраинские баннеры на такси (Фото)

В Южной Корее таксисты наклеили баннеры на авто с фразой "Stand With Ukraine" – "Поддержите Украину". Такие наклейки в цветах украинского флага заметили на многих автомобилях, предоставляющих услуги по пассажироперевозкам в столице — городе Сеул. Об этом написала на своей странице в Фейсбуке заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Фото иллюстративное / Pixabay

"Южная Корея, Сеул. На многих автомобилях такси, которые можно встретить в городе, размещены желто-голубые баннеры Stand With Ukraine. Спасибо за солидарность с Украиной!", — отметила политик.



Фото Robbie Gramer





Ранее мы писали, что в Турции русские туристы находят листовки с благодарностью. На них написан текст на русском, где их благодарят за финансирование производства "Байрактаров" для Вооруженных сил Украины. Фото открыток выложили в соцсети.

Также портал сообщал, что на улицах аннексированного Крыма расклеиваются проукраинские листовки. В оккупированном Крыму действует партизанское движение активистов. Сознательные граждане распространяют правду о войне России с Украиной, опровергают фейки оккупационных властей полуострова и российской пропаганды, передают информацию о перемещении российских военных и техники по территории и в сторону материковой Украины, распространяют листовки.

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