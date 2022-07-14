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В Сеуле заметили проукраинские баннеры на такси (Фото)

Таксисты клеят баннеры в поддержку Украины в Южной Корее

сегодня, 10:30
Автор:

Козлова Альбіна
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В Южной Корее таксисты наклеили баннеры на авто с фразой "Stand With Ukraine" – "Поддержите Украину". Такие наклейки в цветах украинского флага заметили на многих автомобилях, предоставляющих услуги по пассажироперевозкам в столице — городе Сеул. Об этом написала на своей странице в Фейсбуке заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

В Сеуле заметили проукраинские баннеры на такси (Фото)

Фото иллюстративное / Pixabay

"Южная Корея, Сеул. На многих автомобилях такси, которые можно встретить в городе, размещены желто-голубые баннеры Stand With Ukraine. Спасибо за солидарность с Украиной!", — отметила политик.

Фото Robbie Gramer

В Сеуле заметили проукраинские баннеры на такси (Фото) - фото 2

Ранее мы писали, что в Турции русские туристы находят листовки с благодарностью. На них написан текст на русском, где их благодарят за финансирование производства "Байрактаров" для Вооруженных сил Украины. Фото открыток выложили в соцсети.

Также портал сообщал, что на улицах аннексированного Крыма расклеиваются проукраинские листовки. В оккупированном Крыму действует партизанское движение активистов. Сознательные граждане распространяют правду о войне России с Украиной, опровергают фейки оккупационных властей полуострова и российской пропаганды, передают информацию о перемещении российских военных и техники по территории и в сторону материковой Украины, распространяют листовки.

Эксперты рассказали , что означают угрозы Медведева и чем обусловлено агрессивное поведение российского политика. Заявления бывшего президента России проанализировала и психолог. Очередной выпад – назвал западные санкции "хамскими и циничными" и отметил, что они в определенных обстоятельствах могут быть восприняты как акт международной агрессии или даже как casus belli (повод для войны).



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Источник: https://www.facebook.com/kondratiukolena
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