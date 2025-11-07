logo

BTC/USD

101027

ETH/USD

3297.69

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия В Северной Корее исчезают острова: спутниковые снимки показали, что задумал Ким Чен Ын
commentss НОВОСТИ Все новости

В Северной Корее исчезают острова: спутниковые снимки показали, что задумал Ким Чен Ын

Спутниковые фото показали, что в Северной Корее исчезают острова Туру и Тудан.

7 ноября 2025, 19:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

На реке Тедон в Пхеньяне происходят заметные изменения ландшафта, ведь там исчезают острова. Анализ спутниковых снимков показал, что за последние 40 лет два речных острова Тура и Тудан потеряли значительную часть своей площади из-за массовой добычи полезных ископаемых.

В Северной Корее исчезают острова: спутниковые снимки показали, что задумал Ким Чен Ын

Диктатор КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

По данным Daily NK, остров Тура уменьшился на 88 гектаров, а Тудан сократился до трети своего первоначального размера. Если тенденция сохранится, второй может полностью исчезнуть до конца года.

Спутниковые снимки, сделанные 25 октября и сопоставимые с архивными фото 1985 года, показывают серьезные изменения. Хотя в результате заиления появилось около 20 гектаров новой земли, масштабная добыча заполнителя и наводнения привели к гораздо большим потерям.

Остров Тура, расположенный в центральном районе Пхеньяна, образовался естественным путем из песка и гравия. Его плодородные почвы сделали его важным сельскохозяйственным центром, где большую часть территории занимают теплицы, обеспечивающие едой жителей столицы.

В Северной Корее исчезают острова: спутниковые снимки показали, что задумал Ким Чен Ын - фото 2

Остров Тура в Северной Корее

Однако добыча материалов для строительства в Пхеньяне превращает эти территории в зоны экологического риска. Остров Тудан особенно пострадал. За последние годы его площадь уменьшилась в три раза.

В Северной Корее исчезают острова: спутниковые снимки показали, что задумал Ким Чен Ын - фото 2

Остров Тудан в КНДР

Как отмечает Daily NK, активность на островах может быть не только локальной инициативой КНДР, но и частью секретного экономического соглашения между Северной Кореей и Китаем. Из-за международных санкций, запрещающих экспорт угля и железной руды, Пхеньян якобы начал продавать Китаю строительные заполнители, такие как песок и гравий. Это становится альтернативным источником дохода для режима Ким Чен Ына.

"Поскольку экспорт полезных ископаемых годами блокировался санкциями, Северная Корея тайно подписала контракт с Китаем на поставку заполнителей", — отмечает Daily NK.

Исчезновение островов может нанести серьезный ущерб экосистеме реки Тедон. Речные острова являются природными средами обитания для птиц и многих видов растений. Их деградация ставит под угрозу местное сельское хозяйство и может повлиять на продовольственную безопасность Пхеньяна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея создает музей в честь погибших воевавших против Украины солдат.

Также "Комментарии" писали, что Ким Чен Ын запретил операции по увеличению груди в Северной Корее.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailynk.com/english/north-korean-island-vanishing-as-pyongyang-extracts-sand-and-gravel-for-construction/
Теги:

Новости

Все новости