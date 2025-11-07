У Північній Кореї зникають острови: супутникові знімки показали, що задумав Кім Чен Ин

На річці Тедон у Пхеньяні відбуваються помітні зміни ландшафту, адже там зникають цілі острови. Аналіз супутникових знімків показав, що за останні 40 років два річкові острови Туру та Тудан втратили значну частину своєї площі через масовий видобуток корисних копалин.

Диктатор КНДР Кім Чен Ин. Фото з відкритих джерел

За даними Daily NK, острів Туру зменшився на 88 гектарів, а Тудан скоротився до третини свого початкового розміру. Якщо тенденція збережеться, другий може повністю зникнути до кінця року.

Супутникові знімки, зроблені 25 жовтня та порівняні з архівними фото 1985 року, показують серйозні зміни. Хоча внаслідок замулення з’явилося близько 20 гектарів нової землі, масштабний видобуток заповнювача та повені призвели до набагато більших втрат.

Острів Туру, розташований у центральному районі Пхеньяна, утворився природним шляхом із піску та гравію. Його родючі ґрунти зробили його важливим сільськогосподарським центром, де більшу частину території займають теплиці, які забезпечують їжею мешканців столиці.

Острів Туру в Північній Кореї

Однак видобуток матеріалів для будівництва в Пхеньяні перетворює ці території на зони екологічного ризику. Острів Тудан особливо постраждав. За останні роки його площа зменшилась утричі.

Острів Тудан в КНДР

Як зазначає Daily NK, активність на островах може бути не лише локальною ініціативою КНДР, а частиною секретної економічної угоди між Північною Кореєю та Китаєм. Через міжнародні санкції, які забороняють експорт вугілля та залізної руди, Пхеньян нібито почав продавати Китаю будівельні заповнювачі, такі як пісок та гравій. Це стає альтернативним джерелом прибутку для режиму Кім Чен Ина.

"Оскільки експорт корисних копалин роками блокувався санкціями, Північна Корея таємно підписала контракт з Китаєм на постачання заповнювачів", — зазначає Daily NK.

Зникнення островів може завдати серйозної шкоди екосистемі річки Тедон. Річкові острови є природними середовищами існування для птахів і багатьох видів рослин. Їхня деградація ставить під загрозу місцеве сільське господарство й може вплинути на продовольчу безпеку Пхеньяна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Північна Корея створює музей на честь загиблих солдатів, які воювали проти України.

Також "Коментарі" писали, що Кім Чен Ин заборонив операції зі збільшення грудей у Північній Кореї.